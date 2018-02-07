升破0.27 避險資金湧入日圓

2018年02月07日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

美股拖累全球股市跳水，再次推升避險情緒，日圓昨日升破109日圓對1美元關卡，對新台幣匯率更是一舉跨進0.27字頭，為2個半月來新高價，令哈日族欲哭無淚；國際金價盤中則是衝破每盎司1345美元大關。

全球股市青筍筍，日圓再度成為避險需求的主要標的，日圓昨瀕臨108元區間，在全球貨幣中，表現相對強勢，不時衝破109元，相對新台幣小貶，一來一往下，日圓對新台幣升值，盤中最高價更創近5個月新高。

根據台銀最新牌告，日圓現鈔昨賣出價收在0.2719元，等於新台幣1元僅換3.67日圓，是2個半月最差價位，由於正值寒假與農曆年前的出國買匯旺季，不少即將赴日的民眾直呼「虧大了！」

銀行業者表示，日圓昨日飆高，不少觀望日圓匯率的哈日族，已提前結匯，就怕日圓再漲上去，增加赴日旅遊的成本，「當然也有一種可能，就是年終獎金剛好入帳」，所以趁著匯價還能容忍時，先行結匯。

相較於日圓活跳跳，金價卻未能充分反應避險情緒。法人認為，主要還是顧忌美國聯準會的升息態度，尤其是通膨持續增溫，今年「坐3望4（碼）」，美元一旦重回強勢之路，屆時高檔搶進的黃金，就可能套在高點。

投信業者認為，美股重挫，如果美國總統川普此時又發表影響朝鮮半島或其他地緣政治的談話，等於提油救火，恐使避險情緒推至新高，屆時黃金價格可能漲至每盎司1400美元。

投信業者指出，金價高檔盤旋，昨雖衝破1345美元，但隨即拉回至1345美元以下，顯示兩股力道在拉扯，買盤僅是小幅敲進，除非美國升息出現轉彎訊號，或有更強勁的地緣政治風險爆發，才有暴衝可能。

(中國時報)