駕駛女兒的獨白 煎熬 但我們等你

2018年02月07日 04:10 中國時報 李義 、 潘建志 ／綜合報導 ／綜合報導

副駕駛唐文彥

機工長陳冠宏（空勤提供）

隨機護理人員蔡邑敏（摘自臉書）

81歲張姓患者（左）及妻子（右）（台東縣議員黃天德提供）

黑鷹直升機正駕駛康萬福的女兒康汶羽，在臉書PO出父親與已塗裝為紅色的「紅鷹」合影照片，祈禱父親能平安脫險。（取自康汶羽臉書）

黑鷹直升機正駕駛康萬福的女兒康汶羽。（取自康汶羽臉書）

夜間投擲照明彈，搜救黑鷹直升機。（民眾提供）

黑鷹NA-706消失 即刻救援

黑鷹直升機正駕駛康萬福的女兒是高雄市消防局苓雅分隊消防員康汶羽，父女在不同的職場救人救災；「等待總是令人煎熬，但是我們等你，好嗎？」道盡曾逃過高雄氣爆死劫的康汶羽內心的焦急，屏東縣三地門鄉排灣族人也祈求祖靈，保佑這位部落的榮耀平安歸來。

康汶羽6日請假由叔叔開車趕赴台東，隊部同仁不敢多言怕她壓力太大，她隨後在臉書PO出父親與已塗裝為紅色的「紅鷹」合照，簡短一句話盡顯心中焦急。

逃過氣爆的她 祈父歸來

高雄女中畢業後，康汶羽考上警專、成功大學及陸軍官校，父親不畏艱難出勤營救助人影響了她，最後選擇成為消防隊員。

2014高雄氣爆時，父親及家族驚聞氣爆，擔心她的安危，確定無事才鬆口氣，未料，今日卻換成她為父親的安危憂心。

當年，康汶羽死裡逃生。直屬長官苓雅分隊小隊長黃國棟帶領隊員直奔第一線，在管線洩漏處架水線灑水降溫，要康汶羽注意安全，指導她現場濃度太高，若發生爆炸一定要全身覆蓋貼近地面自我保護。

結果，黃小隊長殉職，她悲慟寫下令人鼻酸的過程，並感謝「我的這一命，也算是黃小救的吧！謝謝黃小，我永遠不會忘記您，願您安息」。值此父親音訊不明，她祈禱之外，再度想起彷彿她守護天使的黃小隊長，相信黃小在天上一定會保佑她的父親。

墜機失聯消息在三地門鄉部落迅速傳開，族人震驚不已，經營雜貨店的康萬福父母也立即趕赴台東。康萬福的表姊唐秋蘭直說：「康萬福非常優秀，是部落的榮耀。」早上有人到她店裡買早餐，告訴她，康萬福駕駛的黑鷹直升機失聯，她才知道出事，簡直無法置信。

親友同讚 他是部落榮耀

她說，康萬福和妻兒住在高雄，近百歲的奶奶及父母都還住在部落老家，父母經營雜貨店，不過今天並沒開店。

唐秋蘭說，康萬福一家4兄弟都很優秀，尤其是康萬福，被族人視為部落的榮耀。他平時會在重要節日回部落老家，去年到美國受訓後回台可能比較忙，一直都沒見他回來，還碰不到面。

(中國時報)