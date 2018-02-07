新聞透視－黑鷹來台首摔機 全面停飛

2018年02月07日 04:10 中國時報 呂昭隆

空勤總隊的黑鷹直升機，前天深夜執行傷患後送任務時失聯，海空軍即刻馳援展開搜救，舉國祈盼人機平安。這是我向美採購的黑鷹直升機第一次失事，軍方與美方同表關切，陸軍航特部接收的同型機，昨天即刻全面停飛檢修。

陸軍向美採購60架黑鷹，還沒完全交機，其中，預訂15架撥給空勤總隊，現已交了9架。黑鷹與陸軍接裝阿帕契攻擊直升機的狀況相同，尚未全部交機，就先摔了1架，可見在接裝新機種的銜接過渡期，飛安風險相當高。這也是陸軍全面停飛黑鷹的考量。

對空勤隊的現役救難機種而言，能夠從陸軍手中接收黑鷹，等於是從開老爺車，換成開進口賓士車，機種升級，更重要的是人員訓練與後勤維護也需同步提升。

黑鷹是美軍現役直升機，載重量是台灣救難直升機的倍數，可以直上玉山救人救災。目前軍方使用海鷗直升機，雖與黑鷹系出同門，但海鷗是商用型直升機，黑鷹是軍用型，性能較海鷗好，飛得更高，也載得更重。

不過，黑鷹身價高，維修成本高，飛1公里的油料成本高達2萬元，因此，包括前內政部長李鴻源及部分立委，都曾擔心空勤總隊養不起黑鷹。

事實上，當年八八水災後，前總統馬英九決定把自美購得的15架黑鷹直升機撥給空勤總隊救難用，也是一波三折。先是軍方好不容易爭取到的新機種，根本捨不得轉讓，隨後空勤總隊反反覆覆，一下只想撿現成，接收空軍現役的海鷗，一下又想要黑鷹機，但又擔心操作和維護成本過高，但內政部最後打定主意，還是依計畫接收黑鷹。

軍方當時即擔心，空勤總隊接收黑鷹，從基地到飛行員與後勤維修，樣樣都難，也未做好充分準備，軍方在接收前，可是派員赴美受訓。況且空勤總隊的黑鷹數量較少，建立後勤能量划不來，也沒這樣的預算規模，要維持並不容易。

(中國時報)