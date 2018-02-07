「我爸是英雄」 含淚翹首盼父歸

2018年02月07日 04:10 中國時報 黃力勉 、 郭韋綺 、 曹婷婷 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

黑鷹直升機副駕駛唐文彥的兒子說，「爸爸是我們的英雄，他為了救人甘冒自己性命！」他以爸爸為榮，雖然等待的心情很焦急，但希望能傳回好消息；在蘭嶼待了近5年的護理師蔡邑敏為偏鄉貢獻的熱忱令人感動，不少朋友在臉書上留言，希望小敏平安。

台東空勤隊的值勤白板上，直到昨天下午都還載明值勤機長是康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、機號706。隊長祝世全強調，一方面為了搜救沒空改，另方面也希望他們平安回來繼續值勤！

家在高雄彌陀的機工長陳冠宏，親友一大早聽說直升機疑墜海失聯，紛紛到陳家探望，因家族居住在彌壽宮旁，大家趕緊向天上聖母、眾神明祈求，也請天上的阿公、阿嬤庇佑他平安歸來。

彌壽里長吳義雄說，陳冠宏排行老大，育有1子1女，妻子又剛懷孕，陳妻天未亮就趕往台東蘭嶼，年邁父母在家等消息，陳母因過度傷心在房內休息，希望等到兒子回來。

「快點回來，大家都在等妳」，台東縣衛生局長辛進祥說，28歲的熱血護理師蔡邑敏，一般公職護理師滿2年就請調，蔡員在蘭嶼已待了近5年，為偏鄉貢獻的熱忱不減，希望能出現奇蹟。

蔡邑敏畢業於慈惠護專，父母都擔任教職，曾在蘭嶼教過書，她本身也是在蘭嶼出生，父母常告訴她將來有能力要回饋蘭嶼，因此她對蘭嶼有分特殊的熱愛，有感於蘭嶼醫療資源落後，初任公職護理師就主動申請到蘭嶼。

蔡邑敏經常在臉書中分享蘭嶼留下的倩影美照，還有網友稱她「蘭嶼情人」，2月1日她在臉書用全黑的背景寫上「懂了」兩個字，也許有體悟出什麼，沒想到遭遇此劫。

失蹤的機工長陳冠宏是成功大學航太系校友，1995年進入成大就讀，1999年攻讀成大航太所、拿到碩士學位，去年12月政大獲贈UH-1H直升機退役機，當時陳冠宏還被指派隨直升機到成大，親手將旋翼固定、拆下機關鍵飛航設備等，失聯消息傳回母校，師生同感震驚、不捨。

49歲黑鷹直升機副駕駛唐文彥，飛行、救災經驗豐富，生活幾乎環繞著救難工作。家住高雄左營，已婚育有2名子女，海軍官校正期班80年畢業，飛行總時間2089小時，UH-60M飛行時間216小時；臉書大頭照是坐在飛機駕駛座上，貼文顯示2014年元旦當天，在空勤總隊打卡寫道「新春第一砲，印尼藉海上漁工救難！」唐文彥的朋友稱他「唐老大」、「唐Sir」，過去就因救災登上新聞版面，2010年10月底，建福星號沉船意外，時任空勤總隊教官的他，駕駛海豚式救難直升機，抱起受傷2名男子，聯合第2波救援同事，共救回5人性命。

(中國時報)