目送親人後送 未料斷了音訊

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中國時報
／台東報導

「我目送直升機離去，沒多久就發現機頭突拉高後以30度角往下，機身左傾，當時有點納悶，沒想到竟然出事」，縣議員黃天德說，他的姊夫張榮民晚間10點多呼吸衰竭，由他的姊姊黃英蘭陪同，搭上黑鷹直升機後送，他看著直升機離去，沒想到從此斷了音訊，親人生死未卜，讓他心急如焚。

夜黑風高的蘭嶼機場，瞬間陣風凶猛，風聲與浪濤聲，幾乎把黑鷹的引擎聲吞噬，黃天德掛念著被抬上直升機的80歲姊夫，及陪著上機的64歲姊姊，先是隔著鐵絲網一路拍下直升機起飛過程，他說，因為風浪很大聲，沒聽到什麼奇特的巨響，一度詢問塔台，沒想到竟然出事。

黃天德說，黑鷹直升機從台東出發，塔台通知會晚點到，沒想到很快就飛抵蘭嶼，當時病患還在衛生所，根本還沒送到機場等候，家屬跟醫護人員急忙將病患送到機場。

黃天德出示長達28秒的錄影說，黑鷹起飛後，15、20秒突然機頭往上拉高，隨即以30度角往下掉，機身也左傾，一開始以為是雲層擋住、沒有多想，後來懷疑是不是那時就出現問題。

空勤人員看過影片後澄清，直升機前進時機頭都會朝下，當時仍屬正常飛行，一直到5分鐘後才真正消失光點。

黃天德的姊夫因中風長年臥病在床，5日晚間9點多，發生卡痰無法順利灌藥，呼吸困難、翻白眼等情形，緊急送蘭嶼衛生所，醫師診斷發現有肺炎及肺浸潤，加上心、肝、腎功能差，由衛生所申請醫療直升機後送。

黃天德說，黑鷹對蘭嶼緊急醫療後送幫助很大，也很感謝空勤弟兄，希望盡快有好消息傳出。

(中國時報)

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