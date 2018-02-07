基市長爭議落幕 謝立功出線

國民黨副主席曾永權（中）6日宣布國民黨基隆市長候選人協調結果，在基隆市議長宋瑋莉（左）的退讓下確定由謝立功代表國民黨參選基隆市長（右），3人並起立攜手大喊凍蒜，象徵國民黨的團結。（鄭任南攝）

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中國時報
／綜合報導

國民黨基隆市長初選烏龍事件，致議長宋瑋莉、前移民署長謝立功誰出線懸而未決。經過多日協調，國民黨中央提名協調小組昨天邀集兩人出席記者會，副主席兼祕書長曾永權宣布宋退選，由謝代表國民黨參選。宋瑋莉強調，「成功不必在我」，決定支持謝立功參選，絕無交換說；謝立功則感謝宋的謙讓，也駁斥條件說。

謝感恩謙讓 宋挺謝參選

初選爭議順利落幕，多位藍營議員表示肯定；綠營方面，基隆市長林右昌表示，最大的競爭對手是自己，期待未來市長選舉是一場高品質高水準的君子之爭。

曾永權表示，初選結果勝出的宋瑋莉認為，初選並非競爭，認同謝立功是國民黨優秀人才，決定全力支持謝立功參選。

一同出席記者會的謝立功表示，感謝宋瑋莉的謙讓，並對宋深耕地方、經年付出表示肯定，更敬佩其風度與大氣。若初選過程中外界對他的言語有不當的解讀，願意鄭重表示歉意。謝立功也強調，協調過程中絕對沒有所謂「條件說、交換說」。

兩人皆強調 無交換條件

謝立功說，未來會再當面向議長宋瑋莉請益，拜託她多幫忙，希望和她一起努力，讓國民黨在基隆市重返執政。

身兼基隆市黨部主委的宋瑋莉說，雖然在初選前即已請假，但對初選造成的紛擾仍應肩負起責任，並顧全大局、以黨為優先考量。她強調，外界繪聲繪影所謂交換說、條件說，絕無此事，純屬子虛烏有。推舉謝立功，是為基隆未來所做的正確選擇，同樣

符合基隆市民的期望，她要再次呼籲大家團結一致，為基隆贏回未來與希望，替國民黨2018年選舉與基隆市的發展共同努力。

宋呼籲團結 要贏回基隆

宋瑋莉發聲明稿表示，謝立功是國民黨內相當優秀的人才，她將全力支持謝代表國民黨參加年底的基隆市長選舉，強調沒有「條件說」，也沒有「交換說」，只有為基隆的未來所做的正確選擇，也要再次呼籲大家團結一致，要為基隆贏回未來與希望。

藍營市議員秦鉦表示，謝與宋兩人在黨中央協調過程表現良好風度，雖然現在林右昌有執政優勢，但公共建設沒有突出表現，國民黨在基隆市仍有一搏機會；綠營市議員林明智認為，宋議長做出對國民黨最明智的選擇，但相較現任基隆市長林右昌，謝立功還有待努力。

(中國時報)

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