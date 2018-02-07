林右昌執政優勢 國民黨整合求突圍

2018年02月07日 04:10 中國時報 李其樺

國民黨基隆市長初選確定由前移民署長謝立功出線，年底將重演謝立功與林右昌二度對決戲碼，但林右昌歷經3年多來的執政，普遍受到市民肯定，加上中央執政優勢，連任之路早已領先藍營，反倒是國民黨重返執政的困難才開始，尤其要面對先前初選帶來的裂痕，未來人和才是國民黨在這次基隆市長選戰的關鍵。

蔡政府在年金改革、《勞基法》修法、轉型正義等議題上諸多舉措不當，引發不少民怨，原本對國民黨在今年底的縣市長選情是大大加分，但不料國民黨在基隆市長民調搞出烏龍，使得黨內士氣受挫，甚至波及各縣市。

基隆民調出包非常離譜，但謝立功一席「數字不可怕，操作數字的人才可怕」，似乎將民調瑕疵指向身兼黨部主委的宋瑋莉；這也讓宋一改民調剛公布時對謝的支持態度，強硬表示「沒有協調，按照黨中央機制」，國民黨基隆市長選情一度陷入僵局。

經黨中央協調，宋下謝上化解這場僵局，但是謝立功和宋瑋莉是否真如他們說的能做到「團結」？是否真能完全放下初選芥蒂？有待後續觀察。謝立功這些年在基隆蹲點「接地氣」，這樣的耕耘和誠意，能否得到民意認同還不知道，唯一肯定的是，謝立功如果要打贏這場選戰，勢必要獲得在基層擁有雄厚實力的宋瑋莉全力支持，才能事半功倍。

基隆市長期由藍營執政，但2014年基隆市長選舉國民黨雖因分裂敗選，但林右昌一舉拿下10萬票，卻是遠高於謝立功、黃景泰兩人合計得到8萬多票。如今時移勢轉，林右昌挾執政優勢和政績表現，已加深不少基隆市民對他的認同，過去基隆市「藍大於綠」的政治版圖早已鬆動，年底這一戰，國民黨一定是苦戰，謝立功未來除要爭取選民認同，黨內團結更是勝選關鍵。

(中國時報)