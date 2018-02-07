成全說 蕭淑麗批吳敦義說謊

2018年02月07日 04:10 中國時報 呂妍庭 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

報載國民黨主席吳敦義指4年前嘉義市議長蕭淑麗曾找他，請祕書長曾永權「成全」退黨的她以國民黨籍選議長，6日蕭淑麗措詞強硬直指吳敦義顛倒是非，身為一個黨主席竟然公然說謊，說假話扭曲事實，只是加深彼此裂痕，讓人寒心，強調自己為國民黨保住議會香火卻被講成這樣，「我不能接受」。

蕭淑麗昨天一早行程滿檔，接連跑了幾個公祭和活動行程。她透露，根本無暇看報，有關吳敦義主席的報導，還是支持者和議會同仁傳給她，她才知道，為表示清白並加以澄清，中午休息時間，邊吃麵邊寫聲明稿，批吳敦義身為一黨主席，不但不感念黨員同志對黨的貢獻，還講出這種扭曲事實、混淆視聽的言論，令人心寒。然後再趕往大林中坑營區與多位議員一同探視役男。

傍晚蕭淑麗受訪時仍氣憤難平，指她2014年無條件禮讓陳以真，退選市長後，原本打算沈潛一段時間，之後因前任議長蔡貴絲另有人生規畫，許多議員前輩和支持者勸進，希望由她接棒參選，她才轉戰議員，選上後市黨部主動來找她，表示市長沒了，希望她以國民黨籍身分選議長，至少讓國民黨保住議長這個位置。

蕭淑麗強調，她當初從參選市長到退選，甚至選議長都沒見過吳敦義，何來拜託說？批吳敦義應該以主席的高度去問問地方黨部，結果沒作為還講假話，無中生有，不只她生氣，很多議員也替她抱不平，透露原本還對這個黨有所期待，現在心都冷了。她強調，自己不會受到吳敦義的說法而影響她參選市長的腳步。

經求證嘉義市黨部主委蔡明顯，他坦承當初是他主動找蕭淑麗，希望她能以國民黨籍出來選議長，至於吳主席說的那段過往，他沒有介入，不清楚實際狀況。

面對蕭淑麗把炮口指向黨主席吳敦義，國民黨發言人洪孟楷回應表示，在2018年底選戰之際，國民黨希望所有優質的參選人，都能夠回歸黨的機制來做整合，避免親痛仇快，而任何分裂或是放話都不是支持者所樂見。

(中國時報)