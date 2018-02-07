新聞透視－黨內烽火連天 吳主席坐困愁城

2018年02月07日 04:10 中國時報 王正寧

國民黨嘉義市長初選戰火愈燒愈烈，在宣布退黨後，議長蕭淑麗更把矛頭指向黨中央，炮打黨主席吳敦義「公然說謊」，讓整合的期待已然破滅。不僅嘉義市，新竹市議員日前以集體缺席的方式，向吳敦義表達抗議，直接挑戰領導中心的態勢是否成燎原之勢？黨中央在攘外之前恐得先安內。

對蕭淑麗回到初選機制的呼聲言猶在耳，得不到善意回應，反而炮打黨中央，嘉市的分裂已難挽回，孱弱的國民黨再遭重擊。這是第一槍，但似乎不是崩解的最後一塊。澎湖縣徵召前縣長賴峰偉引發基層反彈，黨中央無力整合地方勢力，只能以拖待變。

因為對於市長提名人選有意見，日前新竹市議會國民黨共14名議員，連續集體缺席吳敦義3場在當地公開與不公開的行程，直接向黨中央叫板，甚至揚言，還會有下一波抗議。黨內烽火連天，黨中央卻坐困愁城。

吳敦義從政資歷完整，從北到南，從民代到政務官，從黨務到政務，堪稱政壇無人能及，他也自詡對於全台地方生態極為熟稔。更以黨祕書長任內大敗民進黨的戰功為訴求，一舉以過半票數贏得主席選舉。

或許選舉過程欠太多人情債，因此從黨部主委開始，就一直有所謂吳系人馬之說，或者縣市長提名也傳出所謂夢幻名單，都讓提名作業平添想像與質疑。吳敦義雖再三澄清，只是國民黨不見理念，又沒有資源，連搏感情、看問題都不會，任憑黨內矛盾持續膨脹。

嘉義市黃敏惠、蕭淑麗兩方陣營的恩怨非始於今日，志在大位的吳敦義不想沾鍋，黨中央更無力協調；明明對手早就定位，但黨內全民調卻一拖再拖，至今候選人尚未出線，但內部已然分裂，甚至連吳敦義都遭波及。

才完成兩波提名，至今仍未觸及6都的國民黨，已經滿是「彈簧床」，反彈的力道顯然只會多不會少，年底的選戰會是分裂的國民黨對抗團結的民進黨？已經一身腥的吳敦義是否該進廚房，站到第一線扮演整合的角色，否則註定是「跛腳主席」，年底選舉結果已可預見。

(中國時報)