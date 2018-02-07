鄭麗文因母病 可能退選

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中國時報
／台北報導

爭取台北市長提名的前副總統呂秀蓮昨天表示，民進黨現在是執政黨，絕不能在首都棄選，台北市長必須要有人選。她呼籲蔡英文總統要有智慧，給她兩個月時間來衝民調，「希望有一天就改口叫我市長」；國民黨前行政院發言人鄭麗文昨晚則在臉書宣布暫停參選台北市長選舉活動，原因是母親生病。

鄭麗文在臉書表示，幾天前母親跌倒傷勢嚴重，一度傳出病危，儘管現無生命危險，仍在加護病房觀察，但本來只是輕微失智的母親，竟已認不出她，才驚覺選舉太忙，很久沒去看母親，覺得很內疚，幾經考量決定停止選舉行程，為了不給家人帶來更多壓力，她暫時無法接受訪問，希望支持者能夠諒解。

外界則傳出鄭麗文有思考退選的可能性，時間可能在農曆年後或3月時決定。

呂秀蓮昨天接受電台專訪，她說，這次台北市長選舉與4年前的情勢大不相同，過去民進黨未執政，但現作為執政政府不應該在首都棄選。

之前她曾請國策顧問傳話給蔡英文總統表達參選意願，卻至今未能有機會與小英見上一面，但呂秀蓮認為，蔡總統「耳聰目明」，沒見面可能是她還在花時間解決一些難題。

她也希望大家能多給她一點時間，因為她退休這麼久了，現在突然表態要參選台北市長，需要時間公布她對台北市的規畫與藍圖。不管最後民調結果，如何她都會尊重，但「至少給我兩個多月」。

(中國時報)

新聞透視－黨內烽火連天 吳主席…

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