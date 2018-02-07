核二2號機 最快4月重啟

2018年02月07日 04:10 中國時報 王玉樹 、 張理國 、 張妍溱 、 盧金足 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

台電昨已向原能會提核二2號機再啟動申請，台電董事長楊偉甫指出，如一切順利，預估最快4月可重新啟動，提出主要是為供電做最壞打算。

擔心變數保密到家

台電是去年底就向行政院長賴清德提今年供電分析，指出因面臨地方政府減煤變數，今年冬季供電將非常吃緊，無法確保備轉容量率維持基本6%，因此建議核二2號機恢復運轉。而這幾天寒流，讓2月用電飆同月新高，更讓2號機重啟「師出有名」。台電申請過程保密到家，就怕意外，台電主管感慨說，「就怕消息走漏有變數」。

楊偉甫解釋，核二2號機提重啟申請，主因是盼電力吃緊時，做好所有可用能源充分準備，讓調度更彈性。他認為核二「早出（重啟比晚出好；畢竟電力需求有太多變數，供給面又緊。他說，上月底長官就知我們在準備（重啟）。

上月底長官已知計畫 楊表示，已向原能會提申請，審查要一個月，加上台電自己準備期，順利的話4月知結果，就可啟動。不過也可能備而不用，「提出重啟要手上有工具，做最壞打算準備。」

對此，賴揆昨赴桃園出席活動時表示，不論核二廠2號機能不能再轉，都不影響2025非核家園目標。他說，《電業法》已通過，核一、二、三廠一定如期除役，絕不可能延役。至於核一廠1號機是否會再轉？賴回應不會。

決策人士說，因國民黨執政時未積極興建，目前包括林口及大林新機組興建都有拖延，永安及大潭天然氣也都有相關問題，導致今年全年供電十分吃緊。

3核電廠絕不會延役

立委盧秀燕6日表示，中央宣布重啟核二廠，應同步停用台中火力發電廠2部機組，改善中部空汙的同時，也不會影響到電力供應。

盧秀燕6日請到前副總統蕭萬長助陣，盧秀燕說，去年5月民進黨政府反對啟用核2廠2號機組，中火原本有10部機組，備用約2至3組，但為彌補電力缺口，卻讓中火「火力全開」，中央拍板定案重啟核二廠2號機組供應98．5萬千瓦電力，她建議將中火2部機組立即停用。

儘管賴揆保證2025非核家園不會變，昨10個反核團體到台北地檢署，告發賴清德涉刑法公共危險罪，他們痛批賴清德將全民陷入危險，是「毀台永核」。

(中國時報)