今年供電吃緊 3個時段拉警報

2018年02月07日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

冬天用電量創同期新高，台電董事長楊偉甫昨談到今年供電吃緊時指出，預估今年全年用電都很緊澀，但以1到2月是空汙季節，接下來夏天(5到8月)是尖峰季節，最後是10月也是空汙來臨，面臨各地生煤與空汙排放管制，這幾個月用電會很辛苦，以下半年風險最高。

楊偉甫指出，年初1到2月、年尾10月以後(10到12月)是空汙季節，可以預期到年底，那時會減煤，供電就會比較吃緊。再來夏季尖峰天氣炎熱，也是調度上須更加小心。楊提醒，年頭到年尾，都是供電吃緊的季節。但按照他的說法，仍以1到2月、夏季5到8月、10月到12月，是今年供電特別要小心的3個時段。

今年用電比去年還緊澀，楊偉甫進一步解釋，除一些燃煤機組受空汙問題，須減煤、減量發電，氣候變化也是原因。像1月開始就有這麼強的一波寒流，這兩天用電量創下過去這段時間從沒有過的高峰。而當初台電預期今年供電情況，這些問題都沒在評估之列。

面臨冬天有大修、又要降空汙減排，楊偉甫說，像台中(電廠)減煤2成4，這兩天用電創高峰，還是要把之後煤(允許量)提早拿來用，如用的有點超量，下半年風險就高。

台電認為，今年有大林新1、2、通霄新1三部機組分別在2、7月上場，會增加今年供電量，但同時會有一些舊機組除役，這一來一往，須做好完全的調度。只要撐到年底度過，明年有新機組上來，供電就會比較好。

楊偉甫強調，台電今年備轉容量率目標仍是維持6%以上備轉，去年推估的時候大概是6.8%，現況有減煤效應變數，這個目標非常辛苦，要非常努力調度。

(中國時報)