停電雪上加霜 虱目魚凍死擴大

2018年02月07日 04:10 中國時報 許素惠 、 張伊珊 、 莊曜聰 、 陳可文 ／綜合報導 ／綜合報導

連日低溫，雲嘉南沿海養殖虱目魚6日續傳災情，其中，雲林縣口湖青蚶養殖區因電力負載不足兩度停電，造成馬達停擺，無法續抽地下水補注水溫，損失雪上加霜，平均約損失7成，嘉義縣淺坪養殖虱目魚估計凍死2萬多台斤，台南淺水養殖及越冬池也有災情傳出，隔海的澎湖沿海已出現凍死魚。

雲林縣口湖鄉青蚶養殖區昨凌晨1點到3點兩度停電，抽水馬達無法運轉，養殖業者蔡春常指出，魚群從出水口散去，等來電後再聚集已凍傷，寒害更嚴重。

口湖鄉長林哲凌說，停電是因電力負載不足，希望台電周全養殖專區供電設施。台電雲林區處表示，因該公司設備故障或運轉發生事故停電，依該公司《營業規則》39條規定扣減電費，賠償用戶停電損失，惟停電未滿24小時，不扣減。

嘉縣昨上午雖陽光露臉，卻因輻射冷卻效應，造成布袋沿海淺坪式虱目魚凍死傷，蔡姓養殖戶凌晨3、4點前往漁塭巡視，才發現不少虱目魚翻肚，趕緊聯絡水產加工業者搶收，不料布袋沿海一帶多處漁塭也在排隊，只好等近午才開始「能收多少是多少」，不盼賺回多少錢，只希望打平購買魚苗的支出。

翊鑫虱目魚產銷班劉鎧郴估計，嘉縣內虱目魚損傷約2、3萬台斤。產銷班業者指出，這波寒流有傷到魚苗，清明節時恐無魚苗可放，連端午節後虱目魚產量也會減少。

台南部分深水專養池及越冬池也傳災情，昨上午七股區三股養殖戶前往公所申報寒害，共26戶魚塭出現虱目魚凍斃，深池約40公頃、淺坪式養殖約公頃。

連幾波寒害，農委會水試所澎湖海洋生物研究中心監測海溫下降至13.16℃，昨天氣驟晴，澎湖各地沿海已陸續出現凍死魚現象，縣府緊急呼籲養殖戶加強防範，嚴防釀生寒害。

(中國時報)