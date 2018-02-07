B型流感高燒「死亡威脅」大

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中國時報
／綜合報導

這波寒流還沒走，下波寒流預定周末（10日）晚報到。氣象局預報員程川芳說，周六晚至下周一又會有一波寒流南下，各地氣溫將再降，屆時中部以北及東北部低溫下探攝氏8度，空曠地區7度。所幸時間不會太久，13日白天就漸回暖，農曆除夕（15日）可望是溫暖舒適的好天氣。

程川芳說，今白天起寒流減弱，但水氣北移，各地可能降雨，要到周五溫度才會普偏回升。周六晚寒流再襲，因水氣較少，型態逐漸轉乾冷。

氣象專家吳德榮認為，11日至13日清晨，各地天氣會轉乾冷，天氣晴朗，但早晚冷。吳德榮表示，下周二起各地天氣晴朗穩定且持續回暖，且從周日轉晴後直到農曆除夕（15日），至少連續好幾天是晴朗穩定天氣，適合年前採買年貨、除舊布新。

此外，今年流行季的公費流感疫苗已剩不到4萬劑，上周全台類流感門急診比前周遽降15％，研判已過最高峰，惟B型流感併發重症人數占81％、死亡人數更是占近9成，B流的「死亡威脅」不可輕忽。

上周全台類流感就診共11萬5626人次，新增53例流感併發重症病例，其中45例未接種本季流感疫苗；另新增9例流感死亡個案（全部感染B型），他們都有慢性或潛在疾病且未接種本流感季疫苗，發病到死亡平均10天。

疾管署防疫醫師林詠青說，9名死亡病例是5男4女，年齡最輕為34歲男性、餘為55歲以上、最老88歲，其中34歲男性患者從發病咳嗽1周後惡化為肺炎，拖延1周去世。

疾管署副署長莊人祥表示，流感人數有往下降趨勢，觀察本周就診應不會超過上周，但因寒流來襲也不會減太快。

疾管署不排除未來流感人數還會增溫，尤其過年到了，疾管署目前正檢視「已感染人數」與「施打疫苗人數」是否達到群體保護力，才能真正確認不再攀上最高峰。

(中國時報)

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