花蓮震不停 蘇花行車當心落石

花蓮地震頻傳加上寒流發威，落石及下雪影響中橫路況，公路單位適時出動機具清除倒塌路樹，呼籲駕駛人若非必要切勿上山。（公路總局四工處提供）

友善列印
中國時報
／綜合報導

花蓮近日震不停，6日整天共10逾起地震，其中最大規模4.7地震造成蘇花公路2起落石砸路面意外，所幸未造成人員傷亡，公路總局提醒民眾，最近地震頻繁，蘇花公路多處路段土石不穩，呼籲民眾非必要避免行駛。

根據中央氣象局地震預測，花蓮昨凌晨起共發生10逾起地震，規模在3.4到4.7之間，下午1時9分2時27分接連發生規模4.7和4.2的地震，造成蘇花公路164.5K、169.5K落石掉落車道，交通一度單線雙向通車。

地震後，公路總局南澳工務段人員出動巡視，發現和仁及和中路段，均有落石擊地，164.5K和仁路段南下車道的落石長約2.5公尺、高1公尺、寬1.5公尺，約9公噸，滾落途中遭柵欄擋住，衝擊力道受緩衝，停落在溝邊，未傷及用路人。

另外，169.5K和中路段北上車道也掉落2塊顆落石，因石塊較小，影響不大。

南澳工務段表示，2處落石下午清除完畢，蘇花全線暢通，其中和仁路段是蘇花落石頻繁區，設有防落石柵欄減緩落石衝擊力，由於近日地震不斷，公路於呼籲民眾如要行經蘇花公路，一定要注意安全。

氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示，這些都是4日晚規模5.8地震的餘震，屬正常能量釋放，這兩周內還會持續發生，但頻率會逐漸降低。由於連日下雨加地震，山區土石鬆動，氣象局提醒民眾留意。

有學者指出，台灣已進入百年大地震周期。陳國昌說，根據累積的測報紀錄，以近日發生最多次地震的花蓮近海而言，規模5.8左右的強度應該是上限了，真要發生規模7或8的強震，也會是在往東的外海之中。

(中國時報)

B型流感高燒「死亡威脅」大 加班換補休 擬3個月為限

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。