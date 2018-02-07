花蓮震不停 蘇花行車當心落石

2018年02月07日 04:10 中國時報 張祈 、 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮近日震不停，6日整天共10逾起地震，其中最大規模4.7地震造成蘇花公路2起落石砸路面意外，所幸未造成人員傷亡，公路總局提醒民眾，最近地震頻繁，蘇花公路多處路段土石不穩，呼籲民眾非必要避免行駛。

根據中央氣象局地震預測，花蓮昨凌晨起共發生10逾起地震，規模在3.4到4.7之間，下午1時9分2時27分接連發生規模4.7和4.2的地震，造成蘇花公路164.5K、169.5K落石掉落車道，交通一度單線雙向通車。

地震後，公路總局南澳工務段人員出動巡視，發現和仁及和中路段，均有落石擊地，164.5K和仁路段南下車道的落石長約2.5公尺、高1公尺、寬1.5公尺，約9公噸，滾落途中遭柵欄擋住，衝擊力道受緩衝，停落在溝邊，未傷及用路人。

另外，169.5K和中路段北上車道也掉落2塊顆落石，因石塊較小，影響不大。

南澳工務段表示，2處落石下午清除完畢，蘇花全線暢通，其中和仁路段是蘇花落石頻繁區，設有防落石柵欄減緩落石衝擊力，由於近日地震不斷，公路於呼籲民眾如要行經蘇花公路，一定要注意安全。

氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示，這些都是4日晚規模5.8地震的餘震，屬正常能量釋放，這兩周內還會持續發生，但頻率會逐漸降低。由於連日下雨加地震，山區土石鬆動，氣象局提醒民眾留意。

有學者指出，台灣已進入百年大地震周期。陳國昌說，根據累積的測報紀錄，以近日發生最多次地震的花蓮近海而言，規模5.8左右的強度應該是上限了，真要發生規模7或8的強震，也會是在往東的外海之中。

(中國時報)