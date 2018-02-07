加班換補休 擬3個月為限

2018年02月07日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

勞動部法規會昨日審查《勞基法施行細則》，加班換補休期限本有甲、乙2案，最後法規會刪除乙案，新增丙案，規定補休以3個月內行使完畢，和甲案併陳由勞動部決定，預計下周農曆年前送入行政院，力拚於3月1日前完備，和母法一同上路。

農曆年前送入行政院

先前細則預告內容中，加班換補休期限給出甲、乙2案，甲案參照特休假做法，以周年制、曆年制或會計年度為計；乙案則是一律以當年12月31日為補休期限。昨日法規會進行長達4小時討論，在加班換補休期限出現許多意見，有人認為若期限太短可能導致勞工休不到，但也有人認為期限短較有機會換回加班費。

由於法規委員認為難以決定，因此決定新增1案，將加班換補休期限壓至在3個月內補休完成，與甲案一同併陳交由勞動部決定，至於原先的乙案，由於等同於甲案曆年制做法，因此予以刪除。

有關新增特休假遞延至次年後未休完折算回薪資部分，法規會增訂，以舊年份薪資折算給勞工。舉例Ａ勞工去年月薪為3萬元，算得日薪為1000元，今年調月薪至3萬6000元，日薪為1200元，若Ａ去年3天特休遞延至今年未休畢，要依去年的薪資，結算3000元給勞工。

如休不完 應換加班費

在縮短輪班間隔至8小時、鬆綁7休1至14休2、每月加班工時上限提高至54小時的備查期限，細則原本規定雇主最晚應於實施前1天備查。此次也增訂，因天災事變等情況不及備查者，可於原因消滅後24小時內報備查。

台大國發所副教授辛炳隆指出，企業旺季大約為3~4個月，訂定補休3個月為期限，對多數企業應足以調度人力，時間拉太長，人力調度不確定性增加，勞工健康效果也會打折扣，倘若覺得3個月時間太短來不及休畢，那就應該依規定，直接換成加班費給勞工。

「當初加班換補休就不應該以1比1計算，現在再談補休期限其實無濟於事。」高教工會研究員陳柏謙則認為，原本有公司規定加班換補休比例是1比1.3或1.5計，但現在反而依照母法1比1計算，已經損害勞工權益，再修改補休期限，只是增加勞檢的困難度與勞資爭議而已。

(中國時報)