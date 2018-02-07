東部春運沒人顧 陳金德炮轟台鐵

2018年02月07日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭代理縣長陳金德6日對台鐵局開炮，抨擊台鐵不正視東部民眾的春節運輸需求，加開「紅眼列車」也只願提供7折優惠、且班次不多，他對鐵路局的春節運輸規畫相當不滿意。

行政院長賴清德上星期召集相關部會春節運輸計畫，會中政務委員張景森建議台鐵加開「紅眼列車」，同時以票價打5折甚至3折的方式吸引民眾搭乘，但台鐵沒有採納，只提供7折優惠，認為搭乘加開列車的民眾已很踴躍，不需再降低票價。

台鐵今年的春節運輸規畫，在2月15日至2月20日加開「樹林至花蓮」對號區間快車，每天有3個往返班次，並提供「台北宜蘭100元」、「台北花蓮200元」的優惠票價；另外在「紅眼列車」方面，2月14日北迴線加開「樹林到花蓮」、「樹林到台東」兩個車次，2月19日北迴線加開「花蓮到樹林」、「台東到樹林」兩個車次。

陳金德昨表示，鐵路局顯然沒有正視東部民眾在春節期間的交通運輸需求，對於春節前後運輸需求量最大的幾天，台鐵應該提供更多「台北往返花蓮」間的車班，紅眼列車可從晚上11點到清晨3、4點持續加開，並提供5折甚至3折的優惠票價，吸引更多民眾搭乘。

陳金德說，包括台鐵及相關客運業者都應承擔起責任，對住在東部的民眾要回家過年及收假上班的時間，盡可能提供輸運工具滿足所需，他強調，對台鐵局今年的春節運輸規畫內容真的相當不滿意。

(中國時報)