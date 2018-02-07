屏東肉鴨場 再現H5N8禽流感

2018年02月07日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

農委會1月19日才向世界動物組織（OIE）通報H5N8禽流感疫情結案，使台灣只剩下H5N2一種高病原性禽流感，但才經過半個月，屏東昨又有1處肉鴨場遭驗出感染H5N8禽流感，等同結案破功，場內3136隻鴨隻全數撲殺，台灣疫情重返2種病毒型並存的狀況。

農委會防檢局表示，為了加強防疫，鴨隻上市前都須經檢驗，屏東縣潮洲鎮1處肉鴨場，前日在上市前檢驗時，確診感染H5亞型高病原性禽流感，當日已立即撲殺場內3136隻鴨隻，並完成場區清潔消毒作業，昨日家畜衛生試驗所檢驗出爐，該場的檢體確診為H5N8亞型高病原性禽流感，但詳細基因序列仍尚待分析中。

防檢局指出，H5N8亞型禽流感先前最後一例，發生在去年7月11日，地點同樣位於屏東縣，也是飼養肉鴨，後來到今年1月初為止，有超過3個月未發生H5N8新案例，因此，防檢局依規定在1月19日向OIE通報台灣H5N8疫情結案，本次再度發生H5N8疫情，防檢局也將於24小時內重新向OIE通報。

防檢局副局長施泰華表示，禽流感病毒會隨候鳥遷徙而散播，案例國向OIE通報某型禽流感結案後，又再度驗出該型禽流感的情形，其實過去在國際上經常發生，歐洲、日本都曾是苦主，況且此次屏東肉鴨場驗出的H5N8，仍在詳細分析其基因序列當中，尚未確定是否和過去發生的H5N8一致，若將此次案例稱之為破功，並非公平的說法。

防檢局強調，防疫無假期，春節期間禽流感的防疫處置工作也會持續運作，到時假如有禽流感案例發生，防檢局及地方防疫機關均會於第一時間到場處置，及時控制疫情，今年以來，確診感染禽流感及撲殺的禽場案例有32場，其中15場是飼主發現異常自主通報，另外17場是防檢局和地方防疫機關加強抽檢而來，總共撲殺22萬7356隻家禽。

施泰華指出，台灣H5N3亞型高病原性禽流感疫情，是在2015年通報結案，至於H5N6亞型高病原性禽流感疫情，則是在2017年通報結案，兩者至今都未再發生確診案例。

(中國時報)