不畏少子化 龍華科大全面調薪

2018年02月07日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

少子化衝擊下，許多私立大專院校「縮衣節食」過日子，不過龍華科大這幾年經營相當不錯，在董事會支持下，今年全面調升教職員工(含約聘僱人員)薪資3％，其中教授職等加薪更多，他們本俸、學術研究費分別大幅調高7％、10％，追溯至1月生效。

龍華科大校長葛自祥表示，調薪可以實質獎勵員工、凝聚向心力，儘管在少子女化浪潮下，學校經營日益艱難，龍華科大仍持續多元辦學、精進教學品質，並盡力照顧好教職員工生活，善盡社會責任。

葛自祥強調，教職員工和學生都是學校的珍貴資產，相較今年軍公教人員調薪3％，他們學校則全面調整教職員工(含約聘僱人員)待遇，教師薪資分別調高本俸(770俸額之教授調高7％外，其餘調高3％)、學術研究費(教授職級調高10％外，其餘調高2至3％)及主管加給3％。

龍華科大除了將正職員工本俸、專業加給及主管加給各調高3％外，約聘僱人員的薪俸，也依照該校薪資表及主管加給，各調高3％。葛自祥說，這項調薪回溯自今年1月生效，預計首年度人事開支增加約1100餘萬元。

教育部日前公布106年大專院校新生註冊率，龍華科大在87所技職體系學校中，註冊率高達90.60％，勝過多所公立技職院校；龍華科大連續12年獲教育部「教學卓越計畫」獎勵，累計金額達6億6185萬元，並連續6年獲選教育部典範科大計畫，成立產學研發中心。

正當許多私立大專院校因為少子化而招不到學生時，龍華科大這幾年表現卻相當出色，因此得以提高教職員工待遇，其中對於教授的加薪超過7％，已將絕大多數公私立大學比下去。

(中國時報)