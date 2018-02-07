發放教育券 讓階級化向幼教延伸

2018年02月07日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

行政院將在農曆年後提出「私幼公共化」政策，補助讀私幼的孩子每年2到7萬元的學費，但教育專業聯盟昨發表聲明說，若國家推動幼兒教育普及化的方式，不是廣設公幼，而是發放補助（教育券），只會讓教育階級化往幼教延伸，雙峰現象更為惡化。

教育專業聯盟是由新竹縣教師會、花蓮縣教師職業工會、苗栗縣教育產業工會、新北市教育產業工會、中華民國全國退休教師聯盟、雙北教育產業工會及新竹縣教育產業工會等教團組成。

教育專業聯盟指出，凡是實施教育券制度的國家，都出現雙峰現象惡化的問題。以瑞典為例，在實施教育券之後，教育品質出現嚴重的不均等；因為，社經地位較高的家長，往往也是消息較靈通的家長，在教育券制度下，他們的孩子開始往某些學校集中，進而形成「貴族學校」。

反觀社經地位較低的家長，由於終日為生活忙碌奔波，孩子有學校上就不錯了，根本無暇、無管道瞭解學校的良莠，更遑論花更多的時間與金錢解決孩子的交通問題。

教育專業聯盟指出，影響學校（包括幼兒園）教育品質的重要因素，除了師資和硬體環境之外，同儕多元性也是重要的因素，因為同儕會形成教育的社會環境。他們認為，發放幼兒教育券，只會讓教育階級化往幼教延伸。

此外，幼教實施教育券的結果，極可能讓幼教悖離教育專業而向教育市場化傾斜。教育專業聯盟分析，為了爭取來自社經地位更高家庭的幼兒，幼兒園可能會將學生家長的喜好置於幼教專業之上，進而導致整體幼教品質變得更差，致使孩子更不喜歡學習，失去競爭力。

(中國時報)