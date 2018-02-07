信義房屋加薪7.6％ 投資人才

2018年02月07日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

好幸福！房仲龍頭信義房屋昨日宣布，自4月1日起進行年度調薪作業，全體平均加薪7.6％，業務性質經紀人平均調幅更接近11％，相當年增新台幣1.3億元投資人才，一舉拉大同業間薪資差距。

高薪資、高發展、高關懷

信義房屋總經理劉元智表示，房仲業是為消費者成就家業夢想的產業，當然也要照顧同仁的家業夢想。儘管房巿持續低迷，但信義全體同仁過去一年表現仍有突破，無論在巿占率及服務品質上皆有一定成長，希望以高薪資、高發展、高關懷等「三高」政策，激勵員工向更高目標邁進。

信義房屋人力資源部主管張旭表示，4月1日起的調薪對象包括行政人員、幕僚人員及第一線經紀人等全體同仁一體適用，支持同仁全心服務客戶，以合理薪資提升產業正能量。

家庭成員的健康，對孕育下一代也至為重要。除了優厚的生育津貼外，2015年時，信義房屋成立「幸褔健康管理中心」，禮聘專職健康管理師建構平台，提供員工心理檢測、健康新知、健檢資料查詢以及優於一般企業項目的健康檢查等服務。

員工身心靈全方位照顧

其中較特別的是，有別於一般企業EAP諮商協助，信義提供的「同仁協助方案」範圍擴大至親子關係、兩性情感、醫療照顧等課題，更將服務對象擴及員工父母、配偶、子女，且由公司支付相關費用。只要信義房屋員工，及其父母、配偶、子女等覺得有任何的困擾，都可透過電話、電子郵件進入系統，協助人員全為外部顧問公司專業人員，藉以徹底確保尋求協助人的隱私，這方案也包含心理諮商，最常見的心理諮商問題為工作上或兩性間的問題為主，另外包含理財節稅、婚姻諮商或相關衍生的法律問題等均可透過方案獲得協助。

信義房屋表示，公司「三高」政策從「以人為本」的思考出發，兼顧同仁在經濟上、個人發展上以及身心健康管理的均衡，以持續且多面向的不同支持方案，將員工褔利落實在公司日常營運中，一步一腳印，打造幸福職場，使每位同仁工作與生活衡平發展，進一步將這股力量，轉化成正面向上的積極態度，為客戶創造家業夢想的同時，也成就自己的家業夢想！

(中國時報)