幸福企業 懷孕員工抬頭挺肚

2018年02月07日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

是否為幸福企業？從平均生育率可看出端倪。信義房屋人力資源部主管張旭說，「好的服務來自於幸褔的員工。信義是不是幸褔企業，或許可從同仁的生育率看得出來！」統計顯示，旗下員工工作穩定下「增產報國」意願頗高，生育率平均約4％，在2013年推出第二胎補助12萬元政策催生下，信義新生兒出生率遠高出2017年台灣平均的1.7％，也是全球出生率近2倍之多。

信義房屋「三高」中的第一高為「高薪資」，儘管薪資結構在房仲業中已名列前茅，且7.6％的調薪幅度不只優於同業，也超越亞洲和全球平均調幅。

第二高是「高發展」，信義成立之初，即堅持用人慎始，從零開始培養人才。信義人可兼顧雙軌職涯發展，無論未來想要發揮個人所長或經營團隊皆有寬廣空間。隨著信義房屋的企業版圖擴展至海外，信義人也可立足台灣放眼世界，用紮實的基本功，爭取中國大陸、日本及馬來西亞等海外工作項目，這對房仲從業人員來說，是很難得的發展機會。

「高關懷」也是信義房屋打造幸福企業的重要主張，張旭指出，信義是不是幸褔企業，可從同仁生育率看得出來。統計資料顯示，信義近年來員工生育率平均約4％，推出第二胎補助12萬元後，至今已有862位的信義寶寶報到，發出近4000萬育兒津貼。

在信義房屋，懷孕員工走起路來都是光榮地抬頭挺「肚」、走路有風，同事也都貼心支援。

信義房屋財務部主任林明樺說，原就預計要生第二胎，一聽說第二胎有12萬元補助，就決定加快懷老二腳步，覺得這筆補助幫助不小，等於坐月子的費用都不用煩惱了。

(中國時報)