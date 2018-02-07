幸福企業 懷孕員工抬頭挺肚

友善列印
中國時報
／台北報導

是否為幸福企業？從平均生育率可看出端倪。信義房屋人力資源部主管張旭說，「好的服務來自於幸褔的員工。信義是不是幸褔企業，或許可從同仁的生育率看得出來！」統計顯示，旗下員工工作穩定下「增產報國」意願頗高，生育率平均約4％，在2013年推出第二胎補助12萬元政策催生下，信義新生兒出生率遠高出2017年台灣平均的1.7％，也是全球出生率近2倍之多。

信義房屋「三高」中的第一高為「高薪資」，儘管薪資結構在房仲業中已名列前茅，且7.6％的調薪幅度不只優於同業，也超越亞洲和全球平均調幅。

第二高是「高發展」，信義成立之初，即堅持用人慎始，從零開始培養人才。信義人可兼顧雙軌職涯發展，無論未來想要發揮個人所長或經營團隊皆有寬廣空間。隨著信義房屋的企業版圖擴展至海外，信義人也可立足台灣放眼世界，用紮實的基本功，爭取中國大陸、日本及馬來西亞等海外工作項目，這對房仲從業人員來說，是很難得的發展機會。

「高關懷」也是信義房屋打造幸福企業的重要主張，張旭指出，信義是不是幸褔企業，可從同仁生育率看得出來。統計資料顯示，信義近年來員工生育率平均約4％，推出第二胎補助12萬元後，至今已有862位的信義寶寶報到，發出近4000萬育兒津貼。

在信義房屋，懷孕員工走起路來都是光榮地抬頭挺「肚」、走路有風，同事也都貼心支援。

信義房屋財務部主任林明樺說，原就預計要生第二胎，一聽說第二胎有12萬元補助，就決定加快懷老二腳步，覺得這筆補助幫助不小，等於坐月子的費用都不用煩惱了。

(中國時報)

信義房屋加薪7.6％ 投資人才 元大聰明理財 搞定生活大小事

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。