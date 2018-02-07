元大聰明理財 搞定生活大小事

2018年02月07日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為迎接金融科技時代來臨，元大投信不斷創新，以奠定基金業數位金融領先地位為目標；繼去年推出電子開戶，將開戶流程、作業時間從2周大幅縮至1天外，再推出「薪豐理財」服務，是兼顧收益與資金流動性的理財工具，最大特色除貨幣市場基金的申購與贖回機制創新外，更可以透過線上智能機制來達到消費支出及投資理財規則，真正串連客戶多元需求的全方位平台。

元大投信執行副總張浴澤表示，「薪豐理財」非常適合有固定收入及固定支出的投資人，設定每月薪資入帳的次日為扣款日，讓每月薪資入袋，系統自動幫您申購台幣貨幣型基金，並將每筆待支出的款項，預先設定贖回的匯款帳戶、金額、日期和用途，最多可以設定到5組，當支出代繳日期來臨，就自動贖回指定約當款項匯入指定帳戶。

張浴澤進一步指出，「薪豐理財」也能用來設定每月基金定時定額，除了便利外，扣款元大投信基金還能賺取免手續費。

舉例來說，每月1日領薪水及每月20日繳房屋貸款，就可透過「薪豐理財」設定每月自動扣款薪資多少金額到元大萬泰貨幣市場基金，及每月20日需繳納的金額、買回帳號，系統於前2個營業日（18）自動買回，並於前1個營業日（19）匯款到您應付帳款帳戶中，簡單設定一次，就可以輕鬆打點生活理財的大小事。

元大投信長期以來一直在發掘客戶真正的需求，張浴澤表示，元大今年再度推出升級版的「薪豐理財2.0」，可依照您資金使用目的及需求的不同，自行調整金額及比例，並搭配0手續費優惠來定時定額投資元大投信多樣化的基金產品線。

若投資人買進ETF，「薪豐理財2.0」也能設定轉帳至本人的指定證券交割帳戶，讓理財不再需要高深的學問，就能透過簡單持續的方法，在微利時代中，讓每月薪資及待支出資金自己挖礦攢收益。

(中國時報)