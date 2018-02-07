大腸癌篩檢 死亡風險降低44％

2018年02月07日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

我國一年新增1.5萬多人罹患大腸癌，連續10年居所有癌症之首，平均每33分44秒就有1人罹患大腸癌。國內一項最新研究，追蹤300多萬名符合大腸癌篩檢者，發現有篩檢比未篩檢者，死亡率風險降低44％；專家提醒，早期的大腸癌患者，有9成是在篩檢中發現，若能早期治療，5年存活率、甚至是治癒率，都可超過9成。

藝人豬哥亮、媒體人汪笨湖去年都因大腸癌過世，衛福部國健署日前和台大公衛學院研究團隊合作，以2004~2009年的50~69歲、符合大腸癌篩檢者共307萬人為樣本進行調查，持續追蹤10年發現，篩檢率為56.6％，且有篩檢者比未篩檢者的大腸癌死亡風險降低44％。

計畫主持人、台大醫院內科臨床教授邱瀚模說，該結果令人振奮，因為就算是美國，也花了30年才將大腸癌死亡率下降22％，且據美國分析發現期下降原因，有8成是靠「篩檢」加上「生活習慣改善」，剩下2成才是「醫療技術進步」；他強調，現代人動得少、吃得多，要從「初期」預防大腸癌確實不易，但若能加強篩檢，從「次端」著手，便能有效早期發現癌前病變，透過早期治療來避免癌化，大幅降低死亡率。

國健署現補助50~74歲民眾，每年一次的的新型免疫法糞便潛血檢查，2016年共有126萬符合資格者接受篩檢、篩檢率40.7％。邱瀚模說，篩檢人數中，約7％有潛血反應，針對這群人進一步追蹤，約5％確診癌症、20％存在著大顆息肉、更高達50％有腺瘤，而大顆息肉若未切除治療，約2~3年會惡化為大腸癌。

國健署長王英偉說，由於大腸癌初期沒有任何症狀，呼籲符合資格者，一定要定時接受篩檢，若能在早期救發現並治療，「治癒率和5年存活率，都可超過9成」。

(中國時報)