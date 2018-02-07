鼓勵元首互訪撼動陸美台

2018年02月07日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓5日電 ／華盛頓5日電

台灣旅行法簡介

《台灣旅行法》(HR535)在美國國會立法程序向前再邁進重大一步。美國聯邦參議院外交委員會於美東時間本周三(7日)的議程中正式排HR535號文件，「鼓勵美國和台灣間的各層級訪問」。一般預料，過關機會甚大。

各層級互訪皆解禁

美國在和中華民國斷交後自我設下限制，使台灣的正、副總統、行政院長、外長和國防部長無法到華府訪問；而美國的將官和助理部長以上層級官員訪台也受到許多限制。

具法律約束性的《台灣旅行法》是美台斷交以來，繼《台灣關係法》後政治意義最高的一項法案，一旦通過，陸美台三邊關係勢受牽動。

美國聯邦參院兩黨友台議員2017年5月在參議院共同提出一項具約束力的《台灣旅行法》，「美國政策應當促進美國與台灣之間所有層級互訪」，呼籲對高層互訪解禁，包括台灣總統在內；聯邦眾院全院則已在今年1月初無異議通過具有法律拘束力的《台灣旅行法》（HR535），明確指出美國政府應鼓勵美台在各層面進行訪問。

法案兩黨共識甚高

據了解，且值得密切留意的是，參院外委會於本周三的列入議程的是以眾院通過的版本直接進行討論。參眾兩院《台灣關係法》版本文字上雖有差異，但內容無大不同，精神也一致。參院直接以眾院已通過的《台灣旅行法》版面進行討論，意味在時間上將可縮減兩院未來在法案內容文字上往返溝通時間，加速立法過程。

一般認為，由參議員魯比歐(Marco Rubio) 、布朗(Sherrod Brown) 、殷荷菲(Jim Inhofe)、賈德納(Cory Gardner)、彼德斯(Gary Peters)，以及台灣連線參院共同主席 梅南德茲(Bob Menendez)共同提出的《台灣旅行法》7日在參院外委會應可順利過關。

本案經參院外委會通過後，即可依程序送交參院全院討論；《台灣旅行法》在美國兩黨的共識甚高，最終在參院通過機會相當大。

總統否決機率極微

依程序，這項《台灣旅行法》經參、眾兩院通過，即可送交白宮，由美國總統簽署，成為具法律約束的行政命令。總統否決本案的機率幾乎微乎其微。

基於法案提出有效期限為2年，《台灣旅行法》必須在 2018 年 12月31 日前於參、眾兩院過關。

(中國時報)