新聞透視－陸美恐攤牌 惡化兩岸關係

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中國時報

《台灣旅行法》進入美國參議院議程，一旦通過送總統川普簽署，將為陸美關係帶來風暴。年初大陸官媒《環球時報》曾發表社評「美眾院《台灣旅行法》是摧毀台灣法」，聲稱該法一旦成為正式法案，將使大陸下定決心「解決台灣問題」。不過即使國會兩院都通過，理論上川普仍可能否決，使之無法生效成法律。

陸美簽訂三個公報後，雙方形成默契與共識，對於台灣一般民眾訪美並不阻撓。但正副總統與國防部長則不能造訪美首府華特頓，儘管過去20多年間，美台雙方一步步突破，由過境西岸到過境紐約，雖讓大陸不滿，但終究沒打破陸美默契，一旦《台灣旅行法》通過後，未來美國在法律明文規定允許我正副總統與國防部長造訪華府，對於北京而言，無異於美方撕毀三個聯合公報，自然是大陸所無法容忍的。

因此北京大學國際關係學院院長賈慶國指出，如果《台灣旅行法》通過，嚴重程度可能使大陸與美國斷交。

至於該法案未來可能的程序發展，首先眾議院已通過，參議院必須提出和眾議院統一的版本，才能送交總統。川普接到後有四種選擇，第一種是直接簽署，使之成為法律。第二種是總統收到後放著不管，過10天如國會還在開議期間則法案自動生效便成法律。第三種情況，如總統放著不管，在拖到10天後，國會進入休會期，則法案被口袋否決(pocket veto)，國會想將之通過，須下個會期重新在走一遍流程。最後一種情況是總統收到後直接予以否決，但只要參眾兩院都以2/3多數通過，則法案又送回總統這邊，總統就算還是不簽，10天後仍自動生效成為法律。但如果兩院未能皆以2/3多數反否決，則否決成功，法案不生效。

《台灣旅行法》如果不修改內容而又獲得參議院通過，獲川普簽署，可能提前讓陸美之間攤牌，大陸官方將不得不考慮民間壓力，反而有可能將原先並不在優先議題的台灣問題上被提上議程。尤其在今年台灣是大選年的情況下，兩岸關係更容易激盪，蔡英文政府不得不慎重！

(中國時報)

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