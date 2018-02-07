民主黨調查備忘錄 闖關成功

美國總統川普5日在俄亥俄州辛辛那提一間工廠發表演說。他吹噓自己推動的減稅與稅改方案，同時批評民主黨議員在他發表國情咨文時未報以掌聲。 （美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國眾議院情報委員會5日一致表決通過，將公布由民主黨方面撰寫的通俄調查備忘錄，以反擊共和黨上周公開的版本，後者指控聯邦調查局（FBI）和司法部濫權，監聽川普競選團隊成員。與此同時，川普總統的律師團則建議他，不要接受「通俄門」特別檢察官穆勒約談，以免因說詞反覆，被拖入更大漩渦中。

川普5天內考慮解密

民主黨版的10頁機密備忘錄已交付川普，他將有5天時間決定是否同意公開。民主黨的文件意在反擊共和黨版備忘錄，後者指控FBI及司法部對通俄調查有偏見、誤導，於前年10月不當採信拿民主黨錢的線民「未經證實」說法，獲法庭授權監聽川普競選團隊外交政策顧問佩奇。民主黨人稱，其版本更正了共和黨備忘錄諸多曲解處，並還原FBI和司法部獲法庭授權監視的關鍵背景。

眾院情報委員會另原定6日傳喚前白宮策略長巴農，要求他回答通俄調查的問題。但路透5日引據消息來源說，巴農6日不會出席作證，他也因此可能背上藐視國會罪名。一名消息人士說，白宮並未授權巴農回答委員會的提問。

巴農前一次在1月16日出席作證時，說法未令情報委員會某些成員滿意。委員會成員表示，上次不管是針對在川普政府工作期間，或者是在大選過後、就職之前政權轉移期間的問題，巴農都拒絕回答。

律師建議拒絕約談

另據《紐約時報》5日報導，川普的律師團建議他別接受特別檢察官穆勒約談。如此一來，有關川普是否必須在宣誓的情況下回答穆勒提問，恐怕得透過司法途徑、耗時數個月才能解決。

據悉川普的律師團擔心，由於川普曾做出不實聲明並自相矛盾，萬一接受約談時出了狀況，可能會被控向調查人員說謊。川普預料於數周內決定是否接受約談，若拒絕，穆勒有可能傳喚他到大陪審團前作證，一旦雙方為此展開司法戰，通俄調查的爭議勢必急遽升高，最後可能要由聯邦最高法院定奪。

昔撂話願直球對決

律師團的立場與川普先前說法大相逕庭。川普曾在公開及私下的場合表示，針對其下屬與俄羅斯干預選舉間可能有關連及本人是否妨礙司法一事，他樂意接受穆勒約談，還說越快越好。

川普5日則到俄亥俄州辛辛那提一間工廠發表演說。他指責說，1月30日他向國會發表國情咨文時，在場的民主黨議員未拍手，當聽到他在讚揚非裔及拉丁美裔美國人失業率下跌時，民主黨人全無表情和反應：「即使他們聽到正面消息──那些真的正面消息時，他們就像死亡了般、表現『不符美國精神』（un-American）。」

川普甚至形容民主黨人的行徑是叛國，「有人說這是叛國，我猜這是對的，為什麼不能？我們可否叫這做叛國？我意思是，他們當然不像是很愛我們國家。」

(中國時報)

美股狂瀉 白宮：川普聚焦長期經… 態度逆轉 逾7成共和黨人不挺FBI

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。