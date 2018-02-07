民主黨調查備忘錄 闖關成功

2018年02月07日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國眾議院情報委員會5日一致表決通過，將公布由民主黨方面撰寫的通俄調查備忘錄，以反擊共和黨上周公開的版本，後者指控聯邦調查局（FBI）和司法部濫權，監聽川普競選團隊成員。與此同時，川普總統的律師團則建議他，不要接受「通俄門」特別檢察官穆勒約談，以免因說詞反覆，被拖入更大漩渦中。

川普5天內考慮解密

民主黨版的10頁機密備忘錄已交付川普，他將有5天時間決定是否同意公開。民主黨的文件意在反擊共和黨版備忘錄，後者指控FBI及司法部對通俄調查有偏見、誤導，於前年10月不當採信拿民主黨錢的線民「未經證實」說法，獲法庭授權監聽川普競選團隊外交政策顧問佩奇。民主黨人稱，其版本更正了共和黨備忘錄諸多曲解處，並還原FBI和司法部獲法庭授權監視的關鍵背景。

眾院情報委員會另原定6日傳喚前白宮策略長巴農，要求他回答通俄調查的問題。但路透5日引據消息來源說，巴農6日不會出席作證，他也因此可能背上藐視國會罪名。一名消息人士說，白宮並未授權巴農回答委員會的提問。

巴農前一次在1月16日出席作證時，說法未令情報委員會某些成員滿意。委員會成員表示，上次不管是針對在川普政府工作期間，或者是在大選過後、就職之前政權轉移期間的問題，巴農都拒絕回答。

律師建議拒絕約談

另據《紐約時報》5日報導，川普的律師團建議他別接受特別檢察官穆勒約談。如此一來，有關川普是否必須在宣誓的情況下回答穆勒提問，恐怕得透過司法途徑、耗時數個月才能解決。

據悉川普的律師團擔心，由於川普曾做出不實聲明並自相矛盾，萬一接受約談時出了狀況，可能會被控向調查人員說謊。川普預料於數周內決定是否接受約談，若拒絕，穆勒有可能傳喚他到大陪審團前作證，一旦雙方為此展開司法戰，通俄調查的爭議勢必急遽升高，最後可能要由聯邦最高法院定奪。

昔撂話願直球對決

律師團的立場與川普先前說法大相逕庭。川普曾在公開及私下的場合表示，針對其下屬與俄羅斯干預選舉間可能有關連及本人是否妨礙司法一事，他樂意接受穆勒約談，還說越快越好。

川普5日則到俄亥俄州辛辛那提一間工廠發表演說。他指責說，1月30日他向國會發表國情咨文時，在場的民主黨議員未拍手，當聽到他在讚揚非裔及拉丁美裔美國人失業率下跌時，民主黨人全無表情和反應：「即使他們聽到正面消息──那些真的正面消息時，他們就像死亡了般、表現『不符美國精神』（un-American）。」

川普甚至形容民主黨人的行徑是叛國，「有人說這是叛國，我猜這是對的，為什麼不能？我們可否叫這做叛國？我意思是，他們當然不像是很愛我們國家。」

(中國時報)