態度逆轉 逾7成共和黨人不挺FBI

2018年02月07日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

路透／易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，逾7成美國共和黨人認為，聯邦調查局和司法部企圖透過「通俄門」顛覆川普政府合法性。過去一項支持執法單位的共和黨人態度出現大轉變，也凸顯上任才一年的川普已掌握強大影響力，能改變黨內意見風向化為己用。

該民調於3至5日進行，訪問2251名美國成年人，包括941名民主黨人和827名共和黨人。整體而言，公眾對通俄門調查的態度無太大改變。52％受訪者認為，川普或川普陣營人士與俄羅斯同謀干預前年美國總統大選，「當局可能會找到川普政府和俄羅斯之間存在不法關係的證據」。此問題在去年民調取得的結果大致相同。

針對川普和其共和黨盟友企圖破壞「通俄門」聯邦調查威信，兩黨支持者立場壁壘分明。約73％的共和黨人認為，「聯邦調查局（FBI）和司法部官員，正致力透過具有政治動機的調查，使川普總統地位失去合法性」。

另方面，逾7成民主黨人認為，「共和黨和白宮官員，正致力使FBI和司法部對俄國干預前年總統大選的調查失去合法性」。

此民調也凸顯川普對共和黨人的強大影響力。長久以來，共和黨人對國家執法單位一直保持最高程度的信任。2015年1月的路透／易普索民調顯示，近84％的共和黨人表示，對FBI抱持「正面」觀點。在上個月民調，91％共和黨人表示對執法單位抱持「很多」或者「一些」信任，對川普政府和國會的信任則是75％與47％。

(中國時報)