北韓藝術團啟程 金正恩胞妹送行

2018年02月07日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓平昌冬奧9日開幕，由三池淵管弦樂團團長玄松月率領的藝術團6日下午抵達南韓。由於北韓派出名義上的國家元首、最高人民會議常任委員會委員長金永南擔任該國代表團團長，與會的還有美國副總統彭斯和日本首相安倍晉三等17名首腦級貴賓，屆時禮賓問題將讓南韓大傷腦筋。

由北韓文化部藝術表演局局長權赫奉與玄松月領軍的藝術團共140多名成員，該團5日乘火車至元山，6日上午轉乘「萬景峰92號」郵輪，並於下午5時抵達鄰近冬奧場地平昌的江原道墨湖港。該團8日與11日晚間將分別在江陵藝術中心和首爾國立劇場各舉行1場演出，預定12日返國。

據北韓官媒報導，金與正及宣傳部部長朴光浩等高層官員5日為藝術團送行。南韓統一部官員6日分析，從朴光浩和金與正共同歡送藝術團的情況來看，金與正目前應擔任該部門副部長。

該藝術團原計劃由陸路前往南韓，4日才臨時通知，改搭曾於2002年釜山亞運載送運動員並供啦啦隊住宿的萬景峰92號前往。由於南韓現行制裁措施禁止北韓船隻進入該國海域，南韓官員表示，為確保賽事順利進行，政府決定放行該船，且當局已與美國再次確認，該船不屬於其制裁對象。

南韓《中央日報》分析，北韓派出的金永南是「形式上」最高級別的人物。南韓若按照正常禮賓程序接待，他的地位將排在彭斯和安倍之前，北韓很可能也有考慮到這點。但舉世皆知，金正恩才是北韓的實際領導人，因此南韓方面還在苦惱，應該對金永南的地位給予何種程度的承認，目前當局僅表示，「禮賓問題尚未確定」。北韓派出沒有實權的金永南，可能也是想封堵南韓和美國欲提出無核化協商的要求。

美國有線電視新聞網（CNN）6日引述白宮官員稱，川普總統長女、白宮高級顧問伊凡卡將率總統使節團參加25日的冬奧閉幕典禮。南韓總統府對此表示，雙方正磋商相關事宜。美國副總統彭斯則會出席9日的開幕典禮，曾受北韓監禁、期間疑似遭到凌虐致死的大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）之父也受邀出席，以「提醒全世界北韓踐踏人權的問題」。

南韓《朝鮮日報》旗下《TV朝鮮》電視台6日在新聞座談節目中指出，若伊凡卡出席閉幕式，加上金正恩也可能派遣金與正到場，如此即可促成美國及北韓「第一家庭」成員首次會面。

(中國時報)