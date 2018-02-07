馬爾地夫政爭 目前無台灣團

2018年02月07日 04:10 中國時報 季節 、 王思慧 ／綜合報導 ／綜合報導

馬爾地夫總統宣布進入緊急狀態15天，授權安全部隊逮捕前總統與法官。局勢發展除影響內部穩定，預料將影響馬爾地夫未來在大陸和印度間地緣政治的選擇。觀光局表示，經查20多家旅行業者，初步了解目前沒有台灣旅行團客在馬爾地夫。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，馬爾地夫離台灣遠，目前沒有航空公司直飛，須在新加坡轉機，加上團費太高，台灣團體很少去，散客也少，呼籲在馬爾地夫的旅客，注意返回航班動態，儘早回台。觀光局統計，國人去年僅有3112人去馬爾地夫。

馬爾地夫最高法院本月1日命令政府立即釋放9名政治異議人士，包括反對黨領導人兼前總統納希德（Mohamed Nasheed），並恢復12名國會議員喪失的席次。印度對法院決議表示歡迎。但這將讓反對派在國會過半，可彈劾雅門和他的內閣。

總統雅門（Abdulla Yameen）抵制法院命令，拒絕放人。馬爾地夫國民議會3日發布訊息，表示「基於安全理由」，5日將不會按照既定議程開議，也沒有宣布新的開議日期。反對派則上街示威抗議。雅門辦公室指出，法院的命令侵犯了「國安和公共利益」。5日雅門宣布全國進入緊急狀態，6日凌晨前總統加堯姆（Maumoon Abdul Gayoom）被逮捕，他雖是雅門的同父異母兄長，但兩人關係疏遠。同日首席大法官與另位最高法院法官也被逮捕。

馬爾地夫政爭結果，恐將影響該國外交路線。現任總統雅門被認為相對親大陸，2013年上任後，馬爾地夫與大陸關係快速推進，該國積極參與大陸一帶一路，2017年更成為第二個與大陸簽署自由貿易協議的南亞國家，但簽署後印度外交部發言人公開提醒馬爾地夫遵守「印度優先」的承諾。而前總統納希德則親印度，打算回鍋參選，宣稱今年總統選舉可能是「擺脫中國勢力的最後機會」。

(中國時報)