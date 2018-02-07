僅次美國 陸版薩德試驗成功

2018年02月07日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸「陸基中段反導攔截系統」

美國在南韓部署薩德（THAAD）終端高空防禦導彈系統，曾引發大陸強烈抗議。大陸國防部昨宣布，2月5日，在境內成功進行陸基中段反導攔截技術試驗（GMD）。戰略意義在於，一旦面臨核戰，GMD除了防禦，必要時也可作為進攻手段先發制人，堪稱陸版薩德系統。目前除了美國成功試驗過，全球只有大陸具備這項技術。

陸稱不針對任何國家

不過，這並非大陸首次試驗成功。大陸官方曾在2010年1月11日首度證實GMD試驗成功，而當年1月7日，美國宣布將向台灣出售「愛國者」導彈系統，有專家推測，大陸的反導試驗很可能和美國向台灣軍售有關。但大陸外交部宣稱，該試驗是防禦性的，不針對任何國家。

據《環球時報》報導，反導攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統在陸地、海上和天空發射。按照攔截時機不同可分為3大類：「助推段」防禦系統，「末段」防禦系統，以及「中段」防禦系統。

中段是彈道導彈飛行高度最高的一段，遠程彈道導彈的中段是在大氣層以外飛行。在中段進行攔截，可避免敵方導彈飛臨我方本土，相對於「愛國者3」等末端反導系統，安全系數更高。但中段攔截因目標距離遠，也要求反導系統的雷達擁有更遠的探測距離、攔截彈擁有更快的速度和加速度，技術難度更高。

實戰化還有一段距離

去年中，中國航天科技工業集團第二研究院發表一篇由「張奕群研究室」撰寫的文章，透露大陸軍方可能已掌握反制彈道導彈的中段與末段技術，形成與美國薩德系統相似的反彈道導彈技術體系。

新華社報導，中段反導攔截系統，不僅有導彈，還要有強大的預警和監測網路，是一個實戰系統。在戰爭中，除了防禦來襲的敵國導彈，必要時也可作為進攻手段。

這次陸版薩德試驗成功，表明大陸攔截敵方導彈的手段和能力更成熟，但大陸核戰略專家楊承軍提醒，大陸目前進行的中段反導試驗對攔截目標的發射時間、飛行軌跡、飛行速度等訊息是預知的，離真正實戰化還有一段距離，不能過於樂觀、沾沾自喜。

(中國時報)