新聞透視－破解美軍薩德 中共有備而來

大陸國防部宣布成功測試陸基中段反導攔截系統。（摘自網路）

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中國時報

大陸宣布「陸版薩德」反飛彈防禦系統試射成功，軍方沒有特別評論，事實上，解放軍研發薩德，與台灣軍購的愛國者飛彈並無關聯。

就算共軍日後成功部署，也與台灣關係不大，真正關切者其實只有美方，一如美軍年前在阿拉斯加測試「終端高空防禦導彈系統」，共軍也派偵測船前往「探班」情蒐一樣。

軍事專家鄭繼文認為，中共已多次試射攔截空中導彈，這次宣布成功，最該擔心的是美軍，中共此舉意味著它有能力以美方在低軌運行的衛星為目標，而各型衛星是美軍輔助作戰的利器。

不過，鄭繼文認為，大陸只是研發出攔截的飛彈，技術確有進步，這需要準確計算經緯度，才能在太空中撞擊摧毀來襲的飛彈，但要部署陸版薩德，還要看配套，包括預警雷達與衛星等技術；另中共也研究如何破解美軍薩德，現正研發能飛得更高與更快的飛彈，好讓美軍薩德無法發揮功能。

目前，在美軍協助下，南韓已完成薩德的部署；日本自衛隊未部署，而是用陸基神盾、海基神盾與愛國者飛彈搭配，一度曾傳出美擬對台灣出售薩德，建立東亞「小北約」；事實上，美國沒有要在台部署薩德，就算美國真開口，軍方也不會要。

先前，南韓確定與美國合作部署薩德，曾引發大陸激烈反彈，還祭出「禁韓令」報復。美方於20年前開始有研製薩德的計畫，即所謂的TMD反飛彈系統時，即曾探詢我方參與的意願，前國防部長蔣仲苓說出「TMD是錢坑」的至理名言。

薩德既是錢坑，在台灣無力也無須與中共軍備競賽的情況下，自是不可能去部署薩德，且中共也不會用核武對付台灣，沒必要花費天文數字的軍費去搞薩德。

(中國時報)

僅次美國 陸版薩德試驗成功
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