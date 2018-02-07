M503惹議 金馬防擠爆 台馬輪、軍機待命

在部分春節加班機受阻情況下，今年金廈小三通船運預料迎來大量旅客。（新華社）

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中國時報
社會地方中心／連線報導

M503爭議導致兩岸春節加班機取消，金門縣、連江縣恐湧現爆量旅客，金門縣府已成立緊急應變小組，加緊協調中央和地方，協力做好海、空疏運準備，連江縣政府則會視情況調度台馬輪加入運輸，可多載運約500名旅客返台。

金門縣小三通碼頭和尚義機場可能湧現爆量旅客，金防部將提供營區協助安置。縣府將租用2輛遊覽車，動用公車協助接駁軍機旅客，同時在機場設置服務台及老弱婦孺專區，聘請工讀生30名服務鄉親及旅客，並協調大型企業派遣親善大使，提供住宿諮詢服務和薑茶、礦泉水及暖暖包讓旅客使用。

若出現大量旅客滯留，金防部西洪營區可協助安置124名旅客，另神鷹營區180床位及300條軍毯也已完成整備，必要時縣府將協調台開等民間企業適時協助安置。

另小三通水頭碼頭，縣港務處每日排定4到6人在通關行進節點協助疏導旅客，縮短旅客通關時間。交通部航港局也已備妥合富輪及金門快輪2艘，共可提供843個座位。

連江縣長劉增應表示，從資料上研判，小三通人潮主要出現在金門，但縣府仍提前做好因應措施，空運仍維持每天9班航機，海運部分有台馬之星負責運輸，每趟可運載580名旅客返台，若出現大量人潮，將適情況調度台馬輪加入運輸，可多載運約500名旅客返台。

民航局將提供訂位資訊、空位數、天氣資訊及預備運能給縣府，視實際需求啟動與調整疏運計畫，若負荷不了，將增加軍機支援。

(中國時報)

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