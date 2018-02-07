鄭建閩 福建又見台籍副省長

2018年02月07日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸31省區市最近完成省級人大、政府、政協三套班子換屆，245位履新的副省長中，鄭建閩除了是繼汪福建副省長鄭建閩是唯一的台籍副省長。毅夫後，福建第2位台籍副省長，還是金廈供水工程推手之一。外界預料，鄭出任副省長，可望推動閩台交流「更上層樓」。

鄭建閩並非福建首位台籍副省長，籍貫台南的汪毅夫從1998年到2008年曾連任兩屆副省長，其中1999年到2002年期間，福建省長正是大陸國家主席習近平。而汪毅夫此前剛卸下大陸全國台聯會長一職。

《北京青年報》微信公眾號「政知見」報導，2018年省級地方兩會落幕，大陸31省區市完成省級人大、政府、政協三套班子換屆。245名履新副省長中，包括29名民主黨派成員和無黨派人士，台籍鄭建閩背景受到關注。報導稱，鄭建閩是台灣民主自治同盟成員，台盟成員主要由居住在大陸的台籍人士所組成。在福建省現在的7位副省長中，鄭排名第7，負責民族與宗教事務、國土資源、品質監督、人防、對口支援、殘疾人事業等工作。

報導指出，「學而優則仕」的鄭建閩曾歷練福州市國土資源局局長、福州市土地發展中心主任等職。2016年，鄭除了是台盟中央常委，更出任福建省委會主委、福州市政協副主席及福建省品質技術監督局局長。今年1月，鄭建閩當選第十三屆全國政協委員。2016年全國兩會期間，他受大陸國新辦邀請與媒體記者暢談兩岸發展。他當時就表明會抓緊金廈供水施工，好讓金門民眾早日喝上大陸供應的放心水。據了解去年12月底，金門供水專案大陸段主體工程已建成。

鄭建閩曾多次呼籲，福建應發揮血緣、文緣等「五緣」優勢，深化對台交流，鼓勵台青多到福建創業。

(中國時報)