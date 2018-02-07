田弘茂嘆兩岸…春天哪會這麼寒

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中國時報
／台北報導

M503航路引發諸多爭議，海基會董事長田弘茂呼籲大陸當局「莫以善小而不為」，何況兩岸無小事，有爭議都應協商溝通。他還向陸方喊話，兩岸膠著之際，更需透過兩會領導人會面，解決當前政治問題，方能為兩岸開創互動新契機；他也將全力為兩岸關係探索新路徑及新模式。

海基會昨舉行年終媒體餐敘，田弘茂開場以台語歌〈春天哪會這麼寒〉（春天怎會這麼冷）為喻，要媒體記者注意保暖。這令人聯想到大陸國台辦主任張志軍日前與台商新春聯誼時提到「如果冬天來了，春天還會遠嗎」，似有回應張之意。

田弘茂指出，他充分理解台商焦慮心情，海基會從一開始就積極與各地台商協會聯繫，一定會盡力滿足台商返鄉期待。「目前看來，行程基本上應會順利。」

田弘茂也不忘向陸方喊話，不管是李明哲案或M503爭議，陸方執行前都應採取友善溝通；所謂「莫以善小而不為」，何況兩岸無小事，只要有爭議，都應立即溝通協商，以雙方民眾利益為念。

展望今年兩岸關係，田弘茂直言，當前兩岸仍處「冷和平」狀態，中共十九大後，對台工作逐步明朗；海基會已開始審慎評估，積極思考未來如何強化功能與角色，因應新形勢、新狀況。

田弘茂說，時值兩岸膠著，更需透過兩會領導人見面或授權個人進行溝通，傳遞正確訊息，協助解決當前政治問題，為兩岸關係注入新的正能量。政府授權下，他將全力為兩岸探索新路徑、新模式。

至於何謂兩岸新模式，海基會發言人管安露稱，希望積極推進組團赴陸及陸方組團來台參訪可能；也希望兩會有更高層級互動。而是否邀請大陸海協會長陳德銘來台訪問，她僅稱，涉及政策問題，需再協商。

(中國時報)

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