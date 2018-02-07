法官蹺班尋歡 司法院長開鍘

2018年02月07日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

台中高分院法官朱樑，因為經常蹺班，並到有女陪侍場所尋歡作樂，他的大學同學、司法院院長許宗力，在接獲政風人員報告後，相當震怒，6日親自主持司法院人事審議委員會，決定祭出重懲，將朱停職；另名退休法官曾謀貴，也因與當事人不當接觸，同遭移送監察院審查。

監察院未來如果通過彈劾，朱、曾最嚴重將被送交司法院職務法庭審理，朱可能因此遭判免職或撤職，而已在去年辦理退休的曾謀貴，如被懲處，也會影響他的退休金。

愛粉味 朱樑停職送監院

學者出身的許宗力，一直給人溫文儒雅印象，他就任院長後，除積極推動司改，也對當年台大法律系的同學相當關照。

例如，他同學鄭玉山擔任最高法院院長，遭法界點名不適任，但許宗力仍極力維護，此次朱樑法官的行為，踩到許宗力的紅線，讓許不顧同學情誼，出重手懲戒。

司法官學院16期的朱樑、13期的曾謀貴以及涉貪法官胡景彬，一直是台中高分院的頭痛人物，更被政風單位列為「正己專案」黑名單。

3人之中，胡景彬因投資地下錢莊、出入酒店當眾吸奶，被冠上「吸奶法官」封號，最早爆發，也因財產來源不明罪被判刑4年6月入獄服刑，日前甫假釋出獄。

曾謀貴 退休仍送辦

曾謀貴則曾經與檢察官到有女陪侍的酒家接受招待，遭公懲會記過懲處，他與朱樑都被改調民事庭法官，但狀況仍不斷發生。此次曾男擔任某案件的陪席法官，卻在辯論終結宣判前，與一方當事人不當接觸，他得知被政風人員盯上後，去年已辦理退休。

至於許宗力的台大法律系同學朱樑，被指上班時間不假外出，且出入不正當場所，雖然司法院不願說明細節，但知情人士表示他的狀況類似前高院法官楊炳禎，楊因在上班時間召妓，且有多次並有持續性，公懲會在2011年對楊撤職並停止任用1年。

朱與曾會出事法界都不感意外，但學者出身的司法院院長許宗力獲悉後則相當震驚，據了解，他收到政風單位報告後，緊急將此案安排在人審會討論議處，許昨在會中也表示「很遺憾」之意，但為維持司法風紀，不能予以姑息，堅持將朱停職，與會的委員也無異議通過懲處案。

此外，受到許宗力重用的司法院副祕書長林勤純，昨天獲人審會通過，調派最高法院法官兼庭長。

(中國時報)