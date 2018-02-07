中油4大疏失 沒依SOP斷料

2018年02月07日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

中油桃園廠事故，經濟部調查報告昨出爐，直指中油犯有設備、管理面4大疏失，其中最嚴重的是，當故障發生時，現場人員竟然仍繼續送料與加熱，最終導致12吋管線溫升而破裂起火。經濟部要求中油1周內提出人員責任檢討名單，1個月內則提出有關設備、人員教育訓練等5項改善報告，檢討責任最高可能到廠長。

報告指出，1月29日凌晨2時45分左右，桃園煉油廠的二柴工場觸媒硫化已完成，在柴油進料過程中，因油氣熱分離槽底部液位控制閥（LV1005）故障，柴油無法有效排出，滿溢至後續桶槽，進而導致壓縮機跳俥。

當時現場人員並未立即終止送料及加熱程序，仍然多次試圖恢復系統運作，使加熱爐出口12吋管線溫度持續上升，最終導致破裂。

報告總結此工安中油有4大缺失，分別為控制閥於開爐試俥發生異常關斷、壓縮機跳俥後，未能依工作指導書規範停止送料、加熱爐出口無高溫警報及跳俥安全連鎖裝置及危險性設備未經再檢查合格即開爐的潛存風險。

經濟部國營會官員表示，跳俥時只要停止送料，即可避免這次意外。但因桃廠是台中以北的柴油供應來源，加上停機後半成品須送燃燒塔處理，會有白煙等環保問題，導致現場人員不敢斷然停止，繼續加料。

再者，去年中油即發現控制閥有問題，也修了好幾次，卻沒考慮直接換新品，也是出事原因。

調查小組提出5項改善建議，包括重啟大修檢查計畫、工作指導書應修訂明確斷然措施，落實人員應變教育訓練等。

中油工安處長邱家安則回應指出，現場人員沒有依SOP斷料，主要確實是總領班有考量環保燃燒排放因素，但是與柴油須如期生產無關，日後將會依經濟部要求時程提出檢討報告。

(中國時報)