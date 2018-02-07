住狹窄防火巷 82歲嬤疑凍死

82歲張姓阿婆與30歲養子住在桃園中壢防火巷內，平時靠著紙板、木板遮蔽過日，最近疑似氣溫太低，冷死在巷內。（賴佑維翻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

82歲張姓阿婆與30歲養子住在桃園中壢防火巷內，平時靠著紙板、木板遮蔽過日，最近疑似氣溫太低，冷死在巷內。連處理後事殯葬人員的都嚇一跳，「防火巷到底怎麼住人？」警方說，阿婆有高血壓等病史，檢警今天相驗，查明詳細死因。

當地中央里長楊萬焙說，阿婆老家在萬華，多年前搬到里內。之前住在租來的屋子，但因沒錢繳房租，2年前搬到防火巷內居住。他說，那條防火巷有雨遮，阿婆就靠著紙板、木板當遮蔽物，睡覺就把2條棉被攤開，1條放地上，1條蓋身上。

楊萬焙表示，阿婆和養子沒有工作，主要依賴社會資源過日子，有時會有善心人士幫忙。他雖多次勸阿婆接受社會局或是接受相關社福團體安置，但阿婆在當地因為養了許多貓、狗，擔心離去後無人照顧，不願搬走。

鄰居也說，5日深夜，突然聽到阿婆養的狗不斷狂吠，還不知道發生什麼事，直到6日得知阿婆過世，懷疑這些狗是因為知道主人不在人世。

「如果阿婆接受勸告，也許就不會凍死了！」楊萬焙難過地說，寒流來襲時，勸阿婆先接受安置，等寒流結束再說，但阿婆不願意，心裡就掛念著貓、狗。

桃市社會局表示，社工員去年4月訪視過張姓婦人，當時她生活能自理，加上養子又在身邊，名下也有存款因此未列入獨居或是遊民名單，6日下午得知此事，社工員已協助處理後事。

(中國時報)

中油4大疏失 沒依SOP斷料 葡萄加酒精 黑心紅酒銷7縣市

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。