住狹窄防火巷 82歲嬤疑凍死

2018年02月07日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

82歲張姓阿婆與30歲養子住在桃園中壢防火巷內，平時靠著紙板、木板遮蔽過日，最近疑似氣溫太低，冷死在巷內。連處理後事殯葬人員的都嚇一跳，「防火巷到底怎麼住人？」警方說，阿婆有高血壓等病史，檢警今天相驗，查明詳細死因。

當地中央里長楊萬焙說，阿婆老家在萬華，多年前搬到里內。之前住在租來的屋子，但因沒錢繳房租，2年前搬到防火巷內居住。他說，那條防火巷有雨遮，阿婆就靠著紙板、木板當遮蔽物，睡覺就把2條棉被攤開，1條放地上，1條蓋身上。

楊萬焙表示，阿婆和養子沒有工作，主要依賴社會資源過日子，有時會有善心人士幫忙。他雖多次勸阿婆接受社會局或是接受相關社福團體安置，但阿婆在當地因為養了許多貓、狗，擔心離去後無人照顧，不願搬走。

鄰居也說，5日深夜，突然聽到阿婆養的狗不斷狂吠，還不知道發生什麼事，直到6日得知阿婆過世，懷疑這些狗是因為知道主人不在人世。

「如果阿婆接受勸告，也許就不會凍死了！」楊萬焙難過地說，寒流來襲時，勸阿婆先接受安置，等寒流結束再說，但阿婆不願意，心裡就掛念著貓、狗。

桃市社會局表示，社工員去年4月訪視過張姓婦人，當時她生活能自理，加上養子又在身邊，名下也有存款因此未列入獨居或是遊民名單，6日下午得知此事，社工員已協助處理後事。

(中國時報)