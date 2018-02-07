葡萄加酒精 黑心紅酒銷7縣市

2018年02月07日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

又見黑心紅酒！「威力酒廠」混充葡萄汁加香料、食用酒精製成紅酒後，又假冒是從阿根廷進口（見右圖，劉宥廷翻攝），以200元至1800元價格販售給全台7縣市共21名經銷商，高雄港警總隊獲報查扣「威尼森」、「尼爾森紅酒」及「歐邦妮頂級紅酒」等各類酒品成品或半成品逾16萬公升，並將業者謝姓父子送辦，檢方諭令25萬元及10萬元交保。

年關將近，酒類需求遽增，尤其婚宴請客少不了紅酒。高雄港警總隊針對高雄港區碼頭進出人車、停泊船隻裝卸貨物及進口報單品項等建立資料庫分析比對，沒想到，揪出位在燕巢區的假酒商。

警方指出，65歲謝姓負責人，雖有釀酒執照，14年前成立農霖公司時，曾因販賣假酒被判刑2年，遭罰150萬元罰金，但因無其他專長，10年前又重操舊業，成立威力酒廠，其41歲兒子也一同合作，分工經營該酒廠。

警方查出，威力酒廠從2008年營業至今，僅申報進口2只貨櫃的阿根廷紅酒，其餘酒品卻以濃縮葡萄汁加入香料及酒精自製成紅酒，再自印「波菲亞頂級紅酒」、「羅森紅酒」、「威力森」、「尼爾森」及「歐邦妮頂級紅酒」等品牌貼紙。

為了掩飾犯行及吸引消費者，甚至黏貼註明「進口酒原產地：阿根廷」或「阿根廷分裝」字樣，佯裝進口紅酒販售給高雄市、台北市、新北市、桃園市、台中市、花蓮縣、宜蘭縣等7縣市共21名經銷商。

警方花了半年追查，上月底前往酒廠查緝，發現該處設備簡陋，也無合格的釀酒機具設備，現場衛生環境甚差，嚴重危害食安，且每瓶酒的成本約10至20元，卻翻倍以每瓶賣200至1800元不等牟利。

警方當場查扣各類酒品及半成品16萬公升，以及製造紅酒填充機、貼標機、封蓋機、噴字輸送帶及紅酒標籤等設備；另酒品提供至大賣場及喜宴餐廳飲用，銷售通路交由財政局另案追查。

謝姓父子到案後否認犯行，警訊後，依詐欺、菸酒管理法、商業會計法及食品衛生管理法等罪移送地檢署，檢方將2人交保候傳。（飲酒過量，有害健康）

(中國時報)