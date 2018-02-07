華視台獨化 王小棣無動於衷

2018年02月07日 04:10 中國時報 顏翊晴／台北報導

繼《公視》遭獨派勢力把持後，知名製作人郭建宏因拒絕向獨派勢力妥協，月前也遭到逼退，辭去《華視》總經理一職，目前公廣體系可說已遭獨派政治勢力公然「壟斷」！然而，5年多前高喊「維護台灣民主、反媒體壟斷」的金鐘導演王小棣，如今卻對台獨勢力入侵公廣體系，無動於衷，前後標準令人質疑。

《周刊王》調查，王小棣父親王昇，1970年代位居總政治作戰部主任，一手主導成立《華視》，搞起軍中思想教育，並透過「劉少康辦公室」進行言論打壓，成為白色恐怖時期最核心的藏鏡人！王家父女對台灣造成的傷害，明眼人都心知肚明！

對此，王小棣表示，她不知道台獨勢力是誰，也沒有研究，不知道如何回答。

3個月內，富邦建設2度遭人開槍，雖然槍手已經落網，幕後藏鏡人卻仍未伏法。《周刊王》調查，這2起槍擊案均為松聯幫「華哥」所主導，他疑為了高達5億元的土方利益，教唆小弟逞凶，並希望藉此拉抬江湖地位。

據悉，槍擊案發生後，富邦老董蔡明忠心腹、富邦建設董座李震華，傳出慘遭董事會檢討而去職，對此，富邦建設新聞聯絡人呂明錦表示，李是因個人職涯考量自請離職；槍擊事件正由司法調查，不便發言。李也低調地說：「我退休了，不想再多說什麼了。」

《時報周刊》報導，擁有D奶的舒子晨，不只事業愈來愈旺，桃花也愈來愈多！她月前和自己的健身教練當街手來腳來，2人如麻花捲般上演雨中纏綿，不過，小倆口交往不到2個星期就喊切！

對此，舒子晨經紀人表示：「舒子晨因單身很長一段時間，所以對方追求時，有試著交往一、二個禮拜，現已分手半個月，目前以事業為重，暫時不想談戀愛。」《周刊王》本期附贈「甜心虎牙」陳伊跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)