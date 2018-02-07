春節連假 路邊停車不收費

台北市春節連假期間，除了各觀光景點與熱門商圈外，其餘路邊停車格將不收費。（國雲公司提供）

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中國時報
／台北報導

農曆春節將至，北市各項交通服務因應調整，2月15日到20日連假期間，除了各觀光景點和商圈周邊停車格照常收費，其餘停車格不收費；另外，配合民眾參拜、購物需求，包括龍山寺、行天宮、迪化商圈等景點，將機動加密公車班次；計程車則從11日起連續10天實施春節加成，每趟加收20元。

因應人潮 公車班次加密

春節連續假期人潮多，為避免熱門景點周邊塞爆，原本周日須收費的路邊停車格，包含西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點等周邊道路停車格，配合商圈營運時間仍實施收費；至於其餘路邊停車格，15日到20日暫停收費。

至於公車部分，除夕到初五連假期間將調整班次，平日固定班次在假日停駛的路線，除夕到初一維持停駛，初二起照平日至少二分之一班次行駛，行車間距會較平日多出2倍時間；捷運接駁公車則在除夕、初一調整，依照原班距減半行駛，其餘路線依假日班次及首末班車發車時刻行駛。

因應大年初一到初五參拜、遊憩人潮多，行經龍山寺、保安宮、孔廟等廟宇，或迪化商圈、西門商圈、陽明山、動物園、貓空等景點，周邊公車路線會配合機密班次，民眾可多加利用。春節期間有增減班次的路線，將在初六恢復原有服務班次。

連續10天 小黃加成20元

搭乘小黃的民眾注意，北北基2月11日到20日止，將同步實施春節加成，每趟加收20元，北市計程車現已全面換用新表，駕駛須照表收費，若司機未選取家成功能，或仍然使用舊表，也不能向乘客額外加收費用。

公運處提醒，乘客搭乘計程車下車前，應向駕駛索取乘車證明，以避免爭議，若春節期間遇到駕駛超收車資或拒載等狀況，可向公運處和警察機關檢舉。

(中國時報)

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