金牌主廚掌勺 開運年菜上桌

中華民國全國漁會將於本周五起一連3天，在新北市三重魚市廣場舉行漁貨大街活動，價格下殺8折。（高鈞麟翻攝）

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中國時報
／新北報導

農曆新年將至，中華民國全國漁會指出，今年全台魚貨普遍上漲，石斑魚價格上漲3成，軟絲透抽價格也上漲2到3成，為了讓婆婆媽媽可以購買優惠魚貨，將於本周五起一連3天，在三重魚市廣場舉行漁貨大街8折優惠，讓民眾輕鬆採買年節用魚。全國漁會6日上午還邀請金牌主廚黃景龍示範烹煮具有吉祥寓意的開運年菜，及傳授年菜料理的小撇步。

百元鮮魚 周五搶購

連辦9年的「寶島鮮魚嘉年華會」活動，為全台最盛大的漁貨大街活動，以凍漲、安全為訴求，提供來自全台各地遠洋、沿近海、養殖等的優質國產漁產，讓民眾在年前能以低於市場行情的優惠價格購買年節用魚。

全國漁會總幹事林啟滄指出，2月9日起一連3天的漁貨大街，早上8時開始到下午3時，許多民眾經常提早在開賣前3個小時就來排隊，今年各區漁會推出許多超值好康魚貨，包括來自澎湖的水晶小管、基隆野生大透抽與大明蝦、飛魚卵香腸、台東新港的鬼頭刀等，因數量有限，請民眾趁早搶購。

現場還會舉辦百元鮮魚搶購活動，民眾只需花100元，就可買到市價200元以上的金目鱸、七星鱸魚、花枝、紅尼羅、金鯧、午仔魚、紅魚、虱目魚等鮮魚，活動排隊前30名民眾，還能獲得購物金。

今年因有部分魚貨產量減少，導致價格上漲，林啟滄建議，過年時民眾愛吃的白鯧，可用外型酷似白鯧，尾鰭帶有金黃色澤的黃金鯧替代，一尾約250元，價格相對實惠。其他像是石斑魚的產量變少，價格上漲3成，頭足類的軟絲價格也上漲3成、透抽則漲了2成。

傳授年菜料理小撇步

另外，全國漁會6日上午特別請來各區漁會總幹事及金牌主廚黃景龍示範多道具有吉祥寓意的開運年菜，選用來自屏東的黃金鯧，烹製成「五世其鯧」開運料理；採用澎湖的熟凍水晶小管，取管與官的諧音，融合具有大吉大利開運的柚子醬，完成象徵「升官發財」的開運鮮魚料理。

(中國時報)

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