花蓮年貨大街 周六澎湃開賣

2018年02月07日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

2018花蓮年貨大街10日將於東大門夜市各省一條街熱鬧開賣，115個攤位嚴選花蓮年節必備年貨、伴手禮及農特產品，滿足鄉親一次買足的需求，花蓮縣長傅崐萁也將於開幕當天發送限量開運紅包，消費累積250元還可兌換摸彩券，買越多中獎機會越高。

消費250元可摸彩

花蓮縣政府6日舉辦「瑞犬護福門，洄瀾喜迎春2018花蓮年貨大街展售記者會」，今年規畫20攤伴手禮、42攤年貨及53攤農產品三大特展售區，總計115個攤位，花蓮在地農漁特產品攤商共計53攤，提供民眾最在地、新鮮的小農自產商品。

年貨大街展售活動將於10日至14日止，營業時間為下午6時至10時，開幕當天將提早自下午4時營業，並邀請天才小鼓手林子緯、林子濬擔任開場嘉賓，炒熱現場氣氛，並安排攤位促銷、估價、猜謎購物贈獎等活動，縣長傅崐萁將於下午6時發放限量開運紅包，祝福鄉親狗年都能「好運連年，諸事皆旺」。

捐發票換祈福卡

農業處長羅文龍指出，每日還可兌換限量50元現金折價券及狗年小提燈，現場消費滿250元，即可憑消費證明兌換摸彩券。

為響應公益，今年除了延續活動加碼金捐贈公益團體外，還加碼設計「捐發票換祈福卡」活動，凡攜帶5張107年1-2月份統一發票至活動服務台，即可憑發票兌換祈福小卡，主入口設有祈福樹供民眾懸掛新年新願，募集到的發票將全數捐贈公益團體。

(中國時報)