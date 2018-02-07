警築人牆 農地違章廠拆了

業者及員工在縣議員涂淑媚帶領下站在廠房前，試圖阻止機具動工（左）。鹿港警方以人牆戒護（右），讓大型機具進場拆除。（謝瓊雲攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

針對農地違章工廠，彰化縣政府硬起來，6日出動大型機具與大批警力，針對鹿港鎮永安段第222、223地號上600多坪廠房建物，進行強制拆除，業者與員工親友30多人數度攔阻，都被警力排開，預計將趕在農曆過年前全部拆除完畢。

業者抗議 批縣長承諾跳票

彰化縣建設處上月12日就宣布將針對前年520後，被查報新增8家違章工廠，發函要求業者於本月5日前限期逕行拆除，不然就強制排拆。8家業者急得跳腳，四處求情討救兵。

彰化縣議會國民黨團6日上午配合業者在黨團辦公室，公開批評縣長魏明谷立場搖擺，「5不1絕對」承諾跳票，黨團書記長曾世勇呼籲縣府別讓業者及員工們難過年，最終仍無力挽回。

下午2點，多部大型機具陸續進駐廠房外，鹿港分局長劉明興坐鎮指揮，110名警力在現場維護秩序，縣議員涂淑媚帶領業者其員工親友約30多人在場幾度試圖攔阻，更多次致電縣長魏明谷，希望下令停工。

違章8廠 最慢3月底全拆

最後，劉明興等建設處使用管理科長趙本弘完成電話確認，上前與民代、陳抗民眾協商，廠房王姓業者3度向陳抗民眾鞠躬，感謝眾人聲援後，聲淚俱下，請眾人撤離。接著，警力以人牆隔出安全施工範圍；5部機具陸續進場，開始打掉廠房外牆。

趙本弘表示，配合中央保護農地拆除違規工廠行動方案，彰化縣有8家工廠待拆。永安段廠房業者同意在過年前由縣府拆除；另4家業者已簽具切結書，限期3月8日前自行拆除完畢，否則縣府同樣將以專案強制拆除。還有3家在使用中的工廠，將依區域計畫法處理，預計最慢3月底前也會拆除。

(中國時報)

兄弟鬩牆 頭屋預算協商告吹 年輕人神改造 老屋變桃花源

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。