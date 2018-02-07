警築人牆 農地違章廠拆了

2018年02月07日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

針對農地違章工廠，彰化縣政府硬起來，6日出動大型機具與大批警力，針對鹿港鎮永安段第222、223地號上600多坪廠房建物，進行強制拆除，業者與員工親友30多人數度攔阻，都被警力排開，預計將趕在農曆過年前全部拆除完畢。

業者抗議 批縣長承諾跳票

彰化縣建設處上月12日就宣布將針對前年520後，被查報新增8家違章工廠，發函要求業者於本月5日前限期逕行拆除，不然就強制排拆。8家業者急得跳腳，四處求情討救兵。

彰化縣議會國民黨團6日上午配合業者在黨團辦公室，公開批評縣長魏明谷立場搖擺，「5不1絕對」承諾跳票，黨團書記長曾世勇呼籲縣府別讓業者及員工們難過年，最終仍無力挽回。

下午2點，多部大型機具陸續進駐廠房外，鹿港分局長劉明興坐鎮指揮，110名警力在現場維護秩序，縣議員涂淑媚帶領業者其員工親友約30多人在場幾度試圖攔阻，更多次致電縣長魏明谷，希望下令停工。

違章8廠 最慢3月底全拆

最後，劉明興等建設處使用管理科長趙本弘完成電話確認，上前與民代、陳抗民眾協商，廠房王姓業者3度向陳抗民眾鞠躬，感謝眾人聲援後，聲淚俱下，請眾人撤離。接著，警力以人牆隔出安全施工範圍；5部機具陸續進場，開始打掉廠房外牆。

趙本弘表示，配合中央保護農地拆除違規工廠行動方案，彰化縣有8家工廠待拆。永安段廠房業者同意在過年前由縣府拆除；另4家業者已簽具切結書，限期3月8日前自行拆除完畢，否則縣府同樣將以專案強制拆除。還有3家在使用中的工廠，將依區域計畫法處理，預計最慢3月底前也會拆除。

(中國時報)