網傳預測有強震 氣象局打臉

氣象局地震測報中心代理主任陳國昌表示，地震目前仍無法預測，坊間所謂地震達人的預測，完全沒有科學根據可言。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

「2月6日到8日間，嘉南地區可能發生規模7.2地震，估計發生在7日凌晨0時至4時。」網路近日流傳一篇地震預測文，勾起南部人0206強震夢魘，氣象局地震測報中心代理主任陳國昌打臉指「完全沒有科學根據」。地震預測文不少，氣象局1周前更首度去函要求自稱地震達人林湧森下架地震預測言論，否則將開罰。

言論不下架將開罰

花蓮連日地震不斷，0206地震又逢2周年，以預測地震聞名的資訊工程師王明仁，2日在臉書「聊牛說地震」PO文，預測2月6日到8日間，嘉南地區可能發生規模7.2地震，估計最可能發生時間在7日凌晨0時至4時，隨即引起網友在臉書、Line群組轉載、瘋傳。

針對王明仁的預測，氣象局視為「三太子預測」，言下之意是無稽之談。陳國昌說，只要有地震發生，都有人做預測，但這些地震預測沒有科學根據，屬於個人言論。氣象局迄未針對特定人士開罰，王明仁也屬於此類，只能算個人預測，不構成開罰的要件。

引述地磁資料違法

不過，1周前，氣象局首度針對在臉書引述氣象局地磁資料預測地震的林湧森，去函警告要求相關言論下架，若未改善，將針對氣象法規處以20萬元至100萬元罰款。

陳國昌說明，此次針對林湧森祭出警告，是因其引述氣象局地磁資料，此為氣象局用於研究地震前兆的資料，僅提供學者使用，林不知何故取得，並任意做預測判斷，已經違反氣象法，故而祭出限期改善警告、要求下架。

林湧森面對氣象局點名開罰表示，「放馬過來」，並稱4、5年前曾準確預言地震，遭氣象局關閉部落格，他說，正因自己預測準確，氣象局才跳腳，清華大學物理系畢業的他，原為竹科工程師，無心插柳從植物身上發現地震可預測，投入研究，目前全球有20多個觀測站進行地震預測分析。

達人反嗆放馬過來

林湧森也呼籲，正因有人道聽塗說，氣象局應盡快公布超低頻地磁訊號，「有人說這2天有大地震是錯誤的，卻因氣象局不公布資料，民眾只會更恐慌。」

王明仁則說，氣象局對他的批評有失公允，強調自己研發科學儀器預測地震，不是無的放矢，「氣象局的批評，是沒有能力預測的人否定會預測的人」。

面對坊間地震達人各有擁護者推崇預測神準，陳國昌說，台灣每年有3萬多次地震，平均每天發生約100次，「 隨便預測也有猜中的機率」，但目前這些號稱地震達人預測地震內容，幾乎沒有完全吻合地震預測3要件，即正確說出地震時間、地點與規模大小、強度等。

(中國時報)

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