年輕人神改造 老屋變桃花源

高苑科大團隊協助大樹龍目社區，打造「社區柑仔店」。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

老靈魂，新生命！10所大學學子投入高市都發局「大學生根」計畫，執行社區營造，將龍目社區「柑仔店」活化，彩繪在地農特產，搖身一變成小型展售中心；而楠梓惠楠社區被遺忘的空間，經妝點為巷弄桃花源，讓老記憶繼續蔓延。

大樹柑仔店 變展售中心

大樹這處老雜貨店「柑仔店」座落於社區中心，昔日販售油、米、鹽等民生用品及零食，是老一輩居民兒時回憶，但隨著時代演變，風華退去。經高苑科大團隊改造為社區柑仔店，販售玉荷包、鳳梨等在地農產，賦予服務鄉里新生命。

高雄大學團隊則協助龍目社區進行牆面彩繪，讓社區耳目一新，沿著貫穿社區的龍目溝，透過藝術手法，將龍目產業特色妝點在建物牆面上凸顯在地特色，社區柑仔店也成為高雄大學駐村計畫辦公。

鏡頭轉到楠梓舊部落惠楠社區，原本一棟半傾倒的磚造平房殘破不堪，樹科大學生創意改造被，保留既有老屋元素，綠色植栽妝點著斑駁老牆，彩繪在牆面蒸汽火車餘煙裊裊，緩緩駛進楠仔坑站，如電影一幕幕投影著過往繁華，喚起住民舊日記憶，更凝聚彼此向心力。

彩繪牆面 老社區面目新

美濃吉和社區閒置的一棟三合院，由樹科大學生將農村特產水蓮表現在牆面上，形成活潑有趣的圖像，前埕廣場蒐集聚落內農具及牛車，預計作為農村生活展示空間，後院則為居民談天說地的好所在。

身為傳統農村的大寮江山社區，近年周遭蓋了許多新屋，但社區內保留部分古厝，高苑科大學生將古厝文物整理重塑，為社區增添一處結合古物展示共享基地，保存農村原味，讓下一代與新住民們可重溫傳統生活軌跡。

(中國時報)

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