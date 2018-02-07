物資站不打烊 春節即刻救援

2018年02月07日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

下周就是農曆春節，新北市社會局6日舉辦「好安心平安袋暨春節服務不打烊」記者會，宣布全市159間派出所、90座宮廟將做為物資供應站，在今年春節6天連假期間提供有需要的民眾實物平安袋、熱食等物資，還可向派出所領取1000元急難救助金，溫馨過好年。

新北市副市長侯友宜出席記者會時表示，新北市創全國之先，在春節期間結合公部門與民間力量，準備1800份實物平安袋物資，並結合民政局宮廟熱食服務，以及警察局全市159間派出所，讓宮廟、派出所化身土地公，照應民眾緊急需求，希望有需要的人別客氣，放心接受社會溫暖。

社會局長張錦麗表示，春節不打烊貼心服務另包含新希望關懷中心、街友關懷、暖心外套、馬上關懷及急難救助等服務，其中「新希望關懷中心」設在市府2樓，在年假期間每日上午8時至下午6時有專人值班服務，協助遭遇急難事件的弱勢民眾，能及時獲得資源，設籍外縣市的弱勢民眾如缺乏車資返鄉，也可向中心或就近向各地派出所申請。

警察局長胡木源表示，平安袋物資包均已分散到各派出所，內含白米、麵條、罐頭等民生物資，另外，分局派出所提供16萬元預備急難金，民眾如有急需可到派出所提領，每人1000元，員警在巡邏時如發現有需要協助者，也會主動給予協助。

民政局主任秘書陳怡君表示，春節期間全市共計有90座宮廟、寺院分別供應平安餐及熱食，供民眾免費享用，詳細資訊可於新北市府網站查詢。

(中國時報)