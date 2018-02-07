10家責任醫院 春節不打烊

2018年02月07日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

農曆新年6天連續假期即將到來，花蓮縣衛生局協調轄內10家責任醫院，調度春節期間的急重症醫護人力，讓春節除夕至初四的上午，各醫院維持部分門診服務，下午及夜間維持急診開放，民眾不擔心找不到醫生，衛生局長李宏滿說，相關門診時間可至衛生局官網查詢。

李宏滿指出，往年春節期間民眾求診以腸胃不適、感冒、意外傷害等問題為大宗，花蓮縣10家責任醫院均已排定了門診、急診醫護人員，並呼籲民眾小病看診所或地區醫院，配合分級醫療，讓急重症醫療有效被運用。

春節10間責任醫院包括國軍花蓮總醫院、慈濟、門諾、衛福部花蓮醫院、門諾醫院壽豐分院、台北榮總鳳林分院、玉里分院，衛福部玉里醫院、玉里慈濟醫院、衛福部花蓮醫院豐濱分院。

除醫療門診外，失能者照顧家庭也能申請「預約長照喘息服務」，共協調包括居家、機構式喘息服務單位，目前共有12家機構加入服務行列，家中有65歲以上長輩、原住民55歲以上原住民、50歲以上失智患者及身心障礙失能者，皆可在9日前提出申請。

李宏滿說，去年增加居家式喘息機構服務，申請人數增至6000人，今年再祭出優惠補助，包括低受入戶維持全額補助、中低收入戶自付額從10％砍半為5％、一般戶自付額由30％下降至16％，接送交通費用全由政府負擔。

(中國時報)