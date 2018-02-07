新聞透視－所會失和 不利地方發展

2018年02月07日 04:10 中國時報 陳慶居

頭屋鄉公所預算遭代表會刪減，引發所、會失和與對立，其實早有前例，苗栗縣近幾年還有其他鄉鎮也發生類似情況。然而，所、會失和，接著往往上演惡鬥戲碼，長久下來，彼此互信基礎將更形薄弱，也影響地方發展，這樣終究非地方之福。

頭屋鄉公民數超過9000人，絕對足以支持選出1席縣議員，但選票10幾年來被同選區候選人瓜分，第一選區涵蓋苗栗、公館及頭屋，唯獨頭屋一直沒有在地縣議員，已經少了爭取建設及反映基層心聲的管道，所、會失和更是雪上加霜。

此次代表會刪減公所2800萬預算，江貴熙強調他是「無私」的關鍵票，鄉長江村貴則是江貴熙的胞兄，表面看來似乎是兄弟鬩牆，實則牽動整個鄉公所與代表會的互動。

持平而論，鄉民代表為民喉舌之外，監督鄉公所預算與施政，自是天經地義，也是民代的天職和權力；而鄉公所編列各項預算，目的也是帶動地方建設與繁榮，行銷在地觀光及農特產，及扶助弱勢等，關鍵在於「錢是否用在刀口上」？

苗栗縣政府針對鄉公所覆議案，先後3度邀集所、會雙方協商，但兩造都各堅持己見，互不相讓，甚至質疑縣府立場不公，如此一來，形同封閉溝通管道，也讓縣府「公親變事主」。

如今，鄉公所與支持刪減預算的代表，只能期待縣府做出客觀公平的決定，但日後雙方難免心存芥蒂，如何攜手策勵未來？負面影響應非地方所樂見。

(中國時報)