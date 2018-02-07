美濃強震能量已釋放 觀念不正確

2018年02月07日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

花蓮4日罕見1小時內發生4起規模5以上地震，是46年首例、刷新該區重大地震頻率，有學者解讀恐是百年強震預兆，氣象局地震測報中心代理主任陳國昌說，「應該不至於」，倒是台南人經歷0206地震，抱持南部斷層能量釋放足夠的心態，他強調，0206談不上斷層活動，「以為不會有大地震」觀念，並不正確。

0206地震屆滿2周年，交通部中央氣象局為推廣地震防災，於南區氣象中心設置「破曉曙光－0206美濃地震特展」。氣象局表示，0206美濃地區發生規模6.6地震，台南震度全國最大、達7級，造成嚴重死傷，一般民眾只對救災記憶深刻，藉由特展希望讓民眾了解地震發生、地震測報作為等，提升防災意識。

陳國昌南下出席0206地震特展開幕，適逢近來地震頻仍，當外界都關注花蓮地牛翻身，是否如學者宣稱有可能是大地震前兆？

他說，目前看不出後續發生更大地震的可能，且花蓮附近是菲律賓海板塊與歐亞板塊交接地區，原本地震就頻繁，但也因板塊破裂，不易累積相當大能量，後續應不至於發生規模更大地震。

倒是國人記憶猶新、發生在2年前的0206強震，他特別強調，南部人認為才剛剛發生0206強震，南部地區斷層能量應該已釋放足夠，「這是不正確觀念」。

陳國昌強調，0206美濃地震發生位置，談不上任何斷層活動，也就無關能量釋放，尤其，南部有很多活動斷層帶，光是台南就有後甲斷層、六甲斷層、新化斷層，嘉義也有梅山斷層，這些斷層都位於人口密集區域，是氣象局密切注意中的斷層。

(中國時報)